"Zone Interdite - Maisons de vacances, les nouveaux coins de paradis à petit prix" mardi 8 juillet 2025 sur M6

Mardi 8 juillet 2025 à 21:10, M6 diffusera un nouvel inédit de l'été de "Zone Interdite" qui suit des Français à la recherche de coins de paradis à petits prix pour y acheter leur maison de vacances.

Près d’un Français sur deux serait prêt à franchir le cap, devenir propriétaire d’une maison de vacances. Un rêve devenu presque inaccessible en France. Alors certains ont décidé de voir plus loin et d’investir à l’étranger où les prix sont plus abordables. Au soleil, en bord de mer ou en pleine nature, ils ont trouvé leur paradis dans des coins parfois inattendus. Leur prix pourrait bien aussi vous faire rêver.

Dans les Pouilles, au sud de l’Italie, Franck agent immobilier, a jeté son dévolu sur un « Trullo », une maison traditionnelle de la région à 135 000 euros, avec son terrain de 2 hectares bordé d’oliviers. Bien que le lieu ait un potentiel immense, il nécessite d’importants travaux de rénovation. Franck doit donc convaincre sa femme Stéphanie, hôtesse de l’air, de le suivre dans l’aventure ! Un pari risqué, d’autant que le couple va gérer tous les travaux à distance et faire face aux surprises que réserve la vieille pierre.

Vincent et Patricia ont, eux, fait un choix surprenant : trouver une résidence secondaire dans un pays où ils n’ont jamais mis les pieds : l’Albanie. Pour dénicher leur perle rare, ils ont eu seulement 48 heures. De quoi entreprendre une dizaine de visites à travers tout le pays. Attirés par les prix attractifs de ce nouvel eldorado, jusqu'à 50 % moins élevés qu’en France, et l’euphorie de leur voyage, le couple va vivre bien des rebondissements.

Sur l’île de Gran Canaria, en Espagne, Pascal et Bettina, deux Perpignanais, ont acheté à crédit une petite » bicoque » des années 60 qu’ils doivent entièrement retaper. Un cadre idyllique et une vue imprenable pour seulement 118 000 euros, mais avec tout de même de gros travaux qu’ils vont réaliser seuls pour limiter les coûts. Entre la barrière de la langue et leur manque d’expérience, la tâche s’annonce plus que délicate.

Enfin, pour trouver leur résidence au soleil et ne pas être déçus, certains ont fait le choix de partir de zéro et de tout bâtir à leur goût ! C’est le cas de Benjamin. Pour 250 000 d’euros, il fait construire une villa moderne de 250 m2 avec piscine au Sénégal, là où vit son père Maurice. Choix des artisans, suivi du chantier, père et fils se sont donnés un an pour réussir ce projet ambitieux et rassembler enfin toute leur famille.