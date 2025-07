"C dans l'air" lundi 7 juillet 2025, les invités reçus par Caroline Roux sur France 5

Caroline Roux vous donne rendez-vous ce lundi 7 juillet 2025 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

Ce lundi 7 juillet 2025, Caroline Roux recevra Anne-Elisabeth Moutet éditorialiste pour le Daily Telegraph.

Le président Emmanuel Macron effectue, en compagnie de son épouse, une visite d’État au Royaume-Uni du mardi 8 au jeudi 10 juillet. Après les années de tension liées au Brexit, les relations entre les deux pays se sont améliorées ces dernières années et elles se sont particulièrement renforcées avec l'arrivée au pouvoir en juillet 2024 du travailliste Keir Starmer. Jeudi, les deux dirigeants participeront au sommet franco-britannique à Downing Street et présideront une réunion des pays "volontaires" pour un renforcement des capacités de défense de l'Ukraine face à la Russie.

L’immigration, et la question des traversées de la Manche, sera certainement un des grands dossiers de cette visite d’Emmanuel Macron. Cela fait partie des choses que le gouvernement Starmer veut absolument essayer de régler.

Emmanuel Macron sera accueilli en grande pompe, par le roi Charles III, et s'adressera au parlement britannique demain. Anne-Elisabeth Moutet, éditorialiste pour le Daily Telegraph, fera le point avec nous sur l'état de la relation franco-britannique, et les grands chantiers de discussion en cours entre Emmanuel Macron et Keir Starmer.

Gallagher Fenwick, grand reporter, spécialiste des questions internationales, ancien correspondant à Washington.

Isabelle Lasserre, correspondante diplomatique pour Le Figaro, spécialiste des questions de stratégie et de géopolitique.

Marjorie Paillon, journaliste, spécialiste de la politique américaine.

Amy Greene, enseignante-chercheure à Sciences Po Paris, spécialiste de la vie politique et de la politique étrangère des Etats-Unis.

Musk lance son parti, Trump prépare sa vengeance

Il a mis ses menaces à exécution. Quelques semaines après sa rupture fracassante avec Donald Trump, Elon Musk lance son parti politique, officiellement baptisé, samedi 5 juin, le Parti de l’Amérique, censé bousculer le duopole républicain-démocrate. L’annonce a été faite sur X, son propre réseau social, au lendemain de la fête nationale américaine et dans un climat politique déjà tendu.

Cette initiative intervient dans la foulée de l’adoption par le Congrès du Big Beautiful Bill — surnom donné par Donald Trump à sa vaste loi budgétaire. Un texte controversé, qui devrait alourdir la dette publique de plus de 3 400 milliards de dollars d’ici 2034, et qui a ravivé les tensions entre les deux milliardaires.

Sans dévoiler les grandes lignes de son programme, le patron de Tesla et SpaceX a affirmé vouloir offrir une "alternative crédible" aux électeurs lassés des deux partis traditionnels. Une sortie critiquée par Donald Trump : "C’est ridicule", a-t-il lancé à des journalistes. "Un troisième parti ne fait qu’ajouter à la confusion. La troisième voie n’a jamais fonctionné". Une remarque teintée d’expérience, lui qui avait lui-même tenté de s’imposer en dehors des grands partis dans les années 1990.

L’initiative d’Elon Musk pourrait toutefois rebattre les cartes à l’approche des élections de mi-mandat, en nombre 2026. Et ce alors que Donald Trump, en chute dans les sondages, fait face à une nouvelle tempête politique. Sa gestion des récentes inondations meurtrières au Texas suscite de vives critiques.

Alors que l’État déplore plus de 80 morts, dont de nombreux enfants, des habitants ont dénoncé l’absence d’alertes suffisantes. La polémique rattrape l’administration Trump qui a imposé ces derniers mois des coupes budgétaires drastiques dans les services météorologiques, entraînant la suppression de centaines de postes. Sur place, les recherches se poursuivent, pour retrouver dizaines de personnes toujours portées disparues, notamment des enfants en camp d’été.

Le président américain a annoncé avoir "signé une déclaration de catastrophe" et prévoit de se rendre sur place vendredi. Le gouverneur du Texas, de son côté, alerte sur de nouvelles précipitations attendues jusqu’à mardi, avec un risque accru d’inondations dans les zones déjà saturées.

Quelles sont les ambitions politiques d’Elon Musk ? Peux-t-il être le trouble-fête des midterms de 2026 ? A-t-il un pouvoir de nuisance sur le président américain ? Jusqu’où ira leur bras de fer ? Donald Trump est-il fragilisé ?

