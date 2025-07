"C dans l'air" mardi 8 juillet 2025, sommaire et invités reçus sur France 5 par Caroline Roux

Caroline Roux vous donne rendez-vous sur France 5 ce mardi 8 juillet 2025 à 17:30 pour un nouveau numéro du magazine “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Ce mardi 8 juillet 2025 Caroline Roux reçoit Noémie Schulz, grand reporter au service police-justice de France Télévisions.

Le 8 juillet 2023, il y a tout juste deux ans, disparaissait Emile, deux ans, dans un hameau des Alpes-de-Haute-Provence. "Rien ne nous aura été épargné" depuis la disparition tragique d'Emile, ont déploré mardi ses parents, dénonçant le rôle des "médias" et des "réseaux" dans une rare prise de parole.

"Cela fait deux ans que la disparition d'Emile a déchiré nos vies, que le sol s'est dérobé sous nos pieds et que nous avons été noyés dans l'angoisse", écrivent Marie et Colomban Soleil, dans un communiqué transmis aujourd'hui par leur avocat. "Nous avons vu étalés et décryptés nos visages, notre passé, nos parcours, nos opinions politiques réelles ou fantasmées, notre foi catholique, nos habitudes, nos qualités, nos défauts, ceux de nos chères familles, de nos amis", déplorent-ils.

Emile était arrivé la veille de sa disparition pour les vacances chez ses grands-parents maternels, dans leur résidence secondaire du Haut-Vernet, un hameau perché à 1.200 m d'altitude dans les Alpes-de-Haute-Provence. Pendant neuf mois, et malgré plusieurs jours de battues et ratissages, l'enquête sur sa disparition ne donne rien de concret, jusqu'à la découverte fortuite, le 30 mars 2024 par une promeneuse, du crâne et de dents de l'enfant, à environ 1,7 km du hameau. Lors de sa dernière conférence de presse le 27 mars dernier, le procureur avait révélé qu'Emile avait été victime d'un "traumatisme facial violent", évoquant "la probable intervention d'un tiers". Il avait également précisé que la piste familiale n'était "pas refermée".

Noémie Schulz, grand reporter au service police-justice de France Télévisions, fera le point sur l'enquête sur la mort d'Emile, et reviendra sur le déroulé des investigations.

17:45 "C dans l'air"

Les experts invités :



Dominique Seux, directeur délégué de la rédaction des Echos.

François Ecalle, ancien magistrat à la Cour des comptes et président du site spécialisé dans la gestion des finances publiques Fipeco.

Anne de Guigné, journaliste au service économie du Figaro.

Thomas Porcher, économiste, professeur à la Paris School of Business.

Le thème du magazine :

François Bayrou s’est rendu à Chartres ce mardi pour présenter la nouvelle réforme de l’administration territoriale de l’État. L’idée est d’octroyer davantage de pouvoir aux 133 préfets de l’Hexagone, leur conférant ainsi une autorité plus importante que celle des agences de l’État et des directions générales publiques, afin de simplifier l'action des pouvoirs publics, dans l'espoir de faire des économies.

"Les préfets ont pour responsabilité de faire travailler ensemble ceux qui travaillent pour l'État", a expliqué le Premier ministre. "C’est une légitimité nouvelle donnée à la décentralisation. Les élus n’auront plus qu’un seul interlocuteur. C’est un moyen de rendre la dépense publique plus efficace. Cette nouvelle organisation de l’action publique est une manière de rendre plus efficace l’utilisation de l’argent", a ajouté le chef du gouvernement, qui alerte depuis des semaines sur la nécessité de redresser les finances publiques.

François Bayrou a d’ailleurs insisté sur le fait que la France "est en danger mortel. Cela va demander des efforts à tout le monde", a-t-il une nouvelle fois reconnu à huit jours de dévoiler les grandes lignes du budget 2026.

Après avoir consulté pendant des semaines, Bercy a rendu sa copie. Il revient désormais au Premier ministre d’effectuer les derniers arbitrages pour dégager 40 milliards d’euros d’économies. Année blanche, instauration d’une TVA sociale, baisse des dépenses de la Sécurité sociale, création d’une "taxe Zucman", rabotage des niches fiscales et crédits d’impôt… Plusieurs pistes ont déjà été lancées.

Alors, que va décider François Bayrou ? Où trouver les 40 milliards d’euros ? Certains, à droite et à l’extrême droite, appellent à prendre exemple sur les politiques mises en œuvre par Javier Milei en Argentine et Giorgia Meloni en Italie. Mais quel est le bilan de la "politique de la tronçonneuse" de Javier Milei ? Comment l’Italie a-t-elle redressé ses comptes publics ?

Le sujet vous questionne ?

