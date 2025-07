À la rentrée 2025, le magazine "C à vous" de France 5 va connaître un changement notable avec une diffusion 6 jours sur 7, du lundi au samedi.

Le magazine "C à vous" sera de retour à la rentrée sur France 5 pour une 17ème saison avec Anne-Elisabeth Lemoine et sa bande, du lundi au jeudi.

Mohamed Bouhafsi prendra les commandes de la version week-end du vendredi et du samedi.

Le magazine "C L'hebdo" disparait donc de l'antenne, Aurélie Casse sera aux commandes du magazine "C dans l'air" le vendredi et le samedi.