"Grands Reportages - L’école des saveurs" dimanche 13 juillet 2025 sur TF1

Dimanche 13 juillet 2025 à partir de 13:40 dans "Grand Reportages", TF1 rediffusera les deux premiers épisodes de « L'école des saveur », une série documentaire en 3 épisodes.

La France est reconnue dans le monde entier pour sa gastronomie et ses écoles de cuisine de renom. Les élèves viennent des quatre coins du monde pour apprendre ce savoir-faire exceptionnel. Tous rêvent de devenir un jour chef cuisinier ou pâtissier. Mais du rêve à la réalité, les étapes sont nombreuses, les apprentissages exigeants et les obstacles ne manquent pas.

Pendant une année les équipes de “Grands Reportages” ont suivi des « cordons bleus » sur le chemin de l’excellence. Ils ont été admis dans trois des écoles les plus prestigieuses mais vont devoir tout apprendre. De la découpe des légumes aux tables des plus grands chefs étoilés, “Grands Reportages” a accompagné une dizaine d'entre eux…dans ces écoles des saveurs…pour le meilleur et parfois le pire.

Épisode 1



Léandre est un virtuose des fourneaux. A 17 ans, il passe son bac au lycée hôtelier de Tain l’Hermitage. Mais pour décrocher son précieux examen et se lancer dans le monde du travail, il doit d’abord valider un stage dans les cuisines d’un prestigieux palace irlandais. “Le plus difficile, c’est de réussir à comprendre les consignes, c’est vraiment épuisant !” Léandre va devoir surmonter ses difficultés en anglais et convaincre le Chef du palace qu’il a toute sa place dans sa brigade.

Ana Claudia, 24 ans, est venue spécialement du Pérou pour se former auprès des plus grands pâtissiers. Après un an de formation intensive à l’école Lenôtre de Rungis, pour son examen final, elle va s’attaquer à un monument de la pâtisserie française : le Saint Honoré. “Je réalise que la pâtisserie n'est pas seulement un art, c’est aussi une science !” Elle espère bien décrocher son diplôme pour ouvrir la pâtisserie franco-péruvienne de ses rêves.

A 27 ans, Gauthier, lui, est professeur de boulangerie au Cordon Bleu, une école internationale de cuisine située au cœur de Paris. Entre deux cours, il se prépare pour la finale d’une compétition prestigieuse : la Coupe d’Europe de boulangerie. Il a imaginé une pièce aussi ambitieuse que périlleuse sur le thème de Versailles. “J’y passe des nuits blanches, mais j’adore les yoyos d'émotion que l’on peut ressentir lors des concours, c’est addictif !” Mais face à l’équipe de France, 3 autres pays convoitent le titre…

Épisode 2

Antoine et Mattéo, sont Compagnons du Devoir à Paris. A 20 ans et 17 ans, ils se sont lancé le défi de participer à un concours en binôme. Et pas n’importe quel concours : celui du meilleur croc-en-bouche de France, une pièce montée en choux. Thème cette année : l’automobile de la Belle époque. De jour comme de nuit, le duo va enchaîner les entraînements pour réussir sa pièce. « Il y a des moments difficiles, mais quand on arrive au bout on est contents, donc c’est pour ça qu’on continue ! » Mais avant de voir le jour cette pièce-montée va leur jouer de sacrés tours…

Jean est franco-suisse. A 29 ans, il fait sa rentrée des classes à l’école du Cordon Bleu. Cet ancien ingénieur en reconversion professionnelle, a mûrement réfléchi et a investi toutes ses économies dans cette formation. Il se donne trois mois pour se former aux bases de la cuisine. « Avant de me lancer, j ‘ai clairement eu des moments de panique reconnait-il ». Jean n’a pas le droit à l’erreur et va tout faire pour se prouver qu’il a eu raison de changer de voie.

Isabelle, elle, est pâtissière depuis près de 10 ans dans un palace à Monaco. Mais elle n’est pas du genre à se reposer sur ses acquis. Elle a décidé de se former à la chocolaterie à Tain l’Hermitage. « Ça fait beaucoup d’heures de travail, il faut arriver à gérer la formation, la vie personnelle, le travail et surtout le diplôme à la fin de l’année ». Pour corser le tout, elle s’est lancée avec un camarade dans la fabrication d’un éléphant en chocolat massif de 40 kilos ! Une réalisation digne des plus grands chocolatiers mais qui va leur donner bien du fil à retordre.

Épisode 3

Léo, 20 ans, est en dernière année de BTS cuisine au Lycée hôtelier de Tain l’Hermitage. Il vient d’une famille de cuisiniers et rêve de grimper les échelons d’un restaurant étoilé. Mais pour cela, il doit réussir son BTS, un examen particulièrement difficile « Ce qui m’inquiète c’est qu’on ait un sujet vraiment compliqué, qu’on n‘ait pas appris durant ces deux ans et que je stresse ou que je panique et que je ne réussisse pas à faire l’épreuve ».



Elise vient de Belgique, à 27 ans, elle termine sa formation de pâtissière à l’école du Cordon Bleu. Nous la suivrons dans la dernière ligne droite pour obtenir son précieux diplôme, elle va prendre tous les risques et proposer une création audacieuse… un entremet à base de bière ! « La pâtisserie pour moi, c’est un moment de partage. D’ici quelques années, j‘aimerais bien ouvrir ma propre pâtisserie, ça c’est vraiment un rêve ». Entre examen et stage dans un grand palace, Elise n’aura pas le droit à l’erreur.

A la Rungis Académie, Christophe, lui, est un mélomane en reconversion. A 49 ans et une première vie dans l’événementiel, il rêve d’ouvrir un restaurant italien. Mais pour lui accorder son prêt, les banques ont exigé qu’il passe sur les bancs de l’école pour décrocher un titre officiel de cuisinier professionnel “On ne peut pas se planter, il y a des enjeux financiers et sur la vie personnelle, sur l’avenir !” Il va remuer ciel et terre pour prouver qu’il peut mener ce projet un peu fou.