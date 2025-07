"Sept à Huit" dimanche 13 juillet 2025 sur TF1, sommaire du magazine

Voici les reportages qui seront diffusés dans le magazine "Sept à Huit", dimanche 13 juillet 2025, présenté par Harry Roselmack à partir de 17:05 sur TF1.

17:05 Sept à Huit Life

“Sept à Huit Life” privilégie la proximité et les rencontres dans tous les univers de la vie quotidienne. Cette heure dédiée à la société française, ses tendances et ses évolutions, met en lumière des personnages et des histoires souvent étonnantes : la marque de fabrique de “Sept à Huit” !

La guerre de l'occasion

Téléphones, machines à laver et même paquets de couches. Comment réaliser de bonnes affaires ?

18:20 Sept à Huit

Chaque dimanche soir, Harry Roselmack plonge les téléspectateurs au cœur de l’événement, avec des reportages sur la société et les derniers faits marquants. L’émission met en évidence des histoires fortes et des témoignages souvent exclusifs. Une ouverture sur le monde d’aujourd’hui et de demain.

Les mystères de Chevaline

Près de trois ans après le quadruple meurtre, l'enquête vient d'être relancée.

À la rencontre des dynasties du Cap Ferret

Ostréiculteurs, restaurateurs, ils sont l'âme de ce Saint-Tropez de la Côte Atlantique.

19:30 Le portrait de la semaine

Loïs Boisson

La nouvelle sensation du tennis Français dans le Portrait de la semaine d'Hélène Mannarino.