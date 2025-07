"Zone Interdite - Abus, nuisances, arnaques, enquête sur les voyous de l’été" mardi 15 juillet 2025 sur M6

Mardi 15 juillet 2025 à 21:10, Ophélie Meunier présentera sur M6 un inédit de l'été de "Zone Interdite" qui proposera une enquête sur les voyous de l’été qui sont la source d'abus, de nuisances et d'arnaques.

L’été, tout est permis, mais certains en profitent bien plus que d’autres. Les voyous de l’été ne prennent jamais de vacances et ils ont une imagination sans limite quand il s’agit de perturber les vôtres : nouvelles méthodes pour rendre imparables des arnaques de vacances déjà éprouvées, tromperie sur les produits stars de votre été, offres low cost pas toujours si avantageuses… Et puis, quoi de plus désagréable que les nuisances sonores quand on essaie de profiter du farniente ? Désormais, elles peuvent même venir du ciel de façon parfois incontrôlée.

C’est une arnaque qui a bondi de plus de 20 % en un an ! En voulant réserver ses vacances, il n’est pas rare de tomber sur un faux site internet usurpant une plateforme de réservation en ligne. L’argent que vous pensiez dépenser dans une location atterrit en fait dans la poche d’un escroc situé à des milliers de kilomètres de là. Grâce à leurs nouveaux outils comme l’intelligence artificielle, ils parviennent aujourd’hui à monter des faux sites plus vrais que nature !

L’été, nous sommes nombreux à faire attention à notre budget. Quand on laisse sa voiture à l’aéroport en prenant l’avion, la facture, à 45 euros la journée, peut vite devenir salée. Alors, on est tenté de se rabattre sur l’un des nombreux parkings low cost qui fleurissent autour des grands aéroports. Ils vous promettent de veiller sur votre voiture pour à peine 80 euros la semaine. Mais certains clients ont de grosses surprises au moment de récupérer leur véhicule !

Sur certaines plages de la Côte d'Azur, votre tranquillité peut se retrouver perturbée par un incessant ballet d’hélicoptères. C’est devenu le moyen de transport privilégié des riches vacanciers qui veulent éviter les embouteillages. Ces dernières années, le trafic a explosé. Certaines sociétés de transport multiplient les héliports chez les particuliers en contournant subtilement la loi. Résultat, sur la presqu’île de Saint-Tropez (Var), riverains et vacanciers peuvent voir passer chaque jour des dizaines d’appareils au-dessus de leur tête. Au point que certains finissent par craquer !

On les croise un peu partout le long des routes du sud de la France. Ces stands de fruits et légumes vous promettent des produits gorgés de soleil vendus en direct par un petit producteur dont les champs sont situés à deux pas de là. "Zone Interdite" a remonté la filière de ces produits « locaux », qui ne sentent pas forcément toujours le terroir.