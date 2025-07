"Ça commence aujourd'hui" mercredi 16 juillet 2025, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Mercredi 16 juillet 2025 à 13:55 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans un numéro besf of du magazine "Ça commence aujourd'hui".

Un testament et une famille qui se déchire

Le décès d'un être cher est un moment de deuil et de recueillement. Pourtant, trop souvent, il peut aussi être le point de départ de tensions et de déchirements familiaux, notamment lorsque la question de l'héritage est abordée. Un testament, loin de régler toutes les questions, peut parfois se transformer en une véritable pomme de discorde, exacerbant des rancœurs latentes et brisant les liens les plus solides.

Après la perte d'un parent, d'un grand-parent ou d'un proche, chaque membre de la famille vit son propre processus de deuil. À cette douleur s'ajoutent des attentes, parfois irréalistes, concernant le patrimoine laissé. Certains s'attendent à une part spécifique en raison de leur implication auprès du défunt, d'autres estiment avoir droit à davantage pour des raisons financières ou émotionnelles. Ces attentes divergentes sont un terreau fertile pour les conflits.

France 2 n'a pas communiqué les invités reçus par Faustine Bollaert dans ce best of.