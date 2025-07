"C dans l'air" mercredi 16 juillet 2025, les invités reçus par Lorrain Sénéchal sur France 5

Lorrain Sénéchal vous donne rendez-vous ce mercredi 16 juillet 2025 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Ce mercredi 16 juillet 2025, Lorrain Sénéchal recevra : Hala Kodmani, journaliste franco-syrienne à Libération.

Elle décryptera les affrontements meurtriers entre le nouveau régime d’Ahmed Al-Charaa et la minorité druze dans le sud de la Syrie : plus de 200 morts, des frappes israéliennes jusqu’à Damas… La Syrie est-elle à l’aube d’une guerre civile ?

Sept mois après la chute de Bachar al-Assad, le pays reste profondément instable. Massacres, attentat contre l’église Mar Elias à Damas, levée des sanctions américaines : Hala Kodmani analysera le rôle d’Israël, les ambitions d’Al-Charaa et le quotidien des Syriens, notamment des femmes et des minorités. Elle évoquera aussi la mémoire de sa sœur, Bassma Kodmani, figure de l’opposition disparue en 2023.

17:45 "C dans l'air"

Les experts invités :

Dominique Seux, directeur délégué de la rédaction des Echos.

Nathalie Saint-Cricq, éditorialiste politique à France Télévisions.

Lou Fritel, journaliste politique à Paris Match.

Jérôme Fourquet, directeur du département Opinion - Institut de sondages IFOP.

Le thème de l'émission :

Dépenser moins et travailler plus. Le Premier ministre a dévoilé mardi son plan pour réaliser 43,8 milliards d’économies en 2026 et enrayer la hausse de la dette. Pour ce faire, François Bayrou propose de supprimer deux jours fériés, le lundi de Pâques et le 8 mai, une année blanche avec un grand gel sur les dépenses de l’État — prestations sociales, pensions de retraite — mais aussi sur le barème de l’impôt, la fin de l’abattement de 10 % pour les retraités, remplacé par un forfait de 2 000 euros, la suppression de 3 000 postes de fonctionnaires, l’augmentation de la franchise sur les médicaments à 100 euros par an et une moindre prise en charge des affections de longue durée (ALD)…

Une potion amère qui suscite déjà de vives réactions de plusieurs figures politiques, syndicales et associatives. Si Emmanuel Macron estime que le budget présenté par François Bayrou a « la vertu du courage, de l’audace et de la lucidité », le Rassemblement national, La France insoumise, les écologistes et les socialistes demandent au Premier ministre de "revoir sa copie", sans quoi il sera censuré.

Ce mercredi matin, la secrétaire générale de la CGT a, de son côté, appelé à la mobilisation à la rentrée et demandé aux parlementaires de "tout faire pour que ces mesures ne s’appliquent pas, parce qu’elles sont non seulement injustes, mais dangereuses pour le pays". Sophie Binet dénonce ce qu’elle appelle une "honte".

Impôts, retraites, jours fériés, année blanche… Quelles sont les principales pistes détaillées par François Bayrou pour le budget 2026 ? Qui pourrait être le plus impacté ? Les retraités sont-ils en première ligne ? Menacé de censure, François Bayrou peut-il faire adopter son plan ? Enfin, le RN, rattrapé par de nouvelles affaires, est-il fragilisé ?

