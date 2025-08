"Ça commence aujourd'hui" mardi 5 août 2025, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce mardi 5 août 2025 à 13:55 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans un numéro besf of du magazine "Ça commence aujourd'hui".

Ce deuil impossible

Il existe une douleur si profonde qu'elle semble défier le temps et la raison : celle du deuil impossible. Contrairement au processus de deuil « normal », qui, bien que long et éprouvant, mène à une forme d'apaisement, le deuil impossible est une blessure qui ne se referme jamais complètement. Il s'agit d'une impasse psychique où le sujet reste piégé, incapable de faire le travail de séparation nécessaire pour continuer à vivre.

Cette impossibilité de faire son deuil peut être causée par de nombreux facteurs : la mort d'un enfant, un décès brutal ou violent, la disparition d'un proche dont le corps n'a jamais été retrouvé, ou encore un sentiment de culpabilité écrasant. Le deuil impossible est une lutte constante contre l'absence, un combat où le passé et le présent se mélangent, empêchant la personne endeuillée d'envisager un futur sans l'être perdu. C'est une souffrance qui isole et qui peut parfois être incomprise par l'entourage, ce qui rend la traversée encore plus solitaire.

Les invitées de Faustine Bollaert viennent témoigner sur ce thème dans cette émission best of.