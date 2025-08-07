"Ça commence aujourd'hui" jeudi 7 août 2025, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce jeudi 7 août 2025 à 13:55 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans un numéro besf of du magazine "Ça commence aujourd'hui".

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

Frères et sœurs : un lien unique !

Le lien entre frères et sœurs est sans doute l'un des plus importants de notre vie. C'est une relation à la fois complexe et enrichissante, faite de hauts et de bas, qui nous façonne dès notre plus jeune âge.

De la rivalité à l'amour inconditionnel, cette connexion fraternelle est un mélange de complicité, de soutien et de souvenirs partagés.

Les invités de Faustine Bollaert viennent témoigner sur ce thème dans cette émission best of.