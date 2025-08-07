"Echappées Belles - Les Charentes en van" samedi 9 août 2025 sur France 5 (vidéo)

Samedi 9 août 2025 à 21:00, France 5 rediffusera le numéro du magazine "Echappées Belles" dans lequel Jérôme Pitorin vous emmène dans les Charentes.

Bienvenue dans les Charentes !

Les deux départements voisins, La Charente et la Charente-Maritime ont tout pour plaire ! Ils font partie de la Nouvelle-Aquitaine, la première région touristique de France.

Bien qu’ils présentent de nombreuses différences, une chose les relie, c’est le fleuve Charente, qui les traverse tous les deux avant de se jeter dans l’Océan Atlantique. Et quoi de mieux qu’un van pour découvrir ce territoire !

Jérôme Pitorin va sillonner les routes charentaises à la rencontre de celles et ceux qui font vivre ce territoire riche en couleurs !

Les reportages diffusés :

La Van life et l’itinérance en vacances

Fin de carrière

Une vague d’espoir

Angoulême, ville d’image

Ingrédient, Cognac

La Charente, un fleuve si calme.

À la suite de ce numéro, France 5 rediffusera "Echappées belles - L'argentine passionnément !".