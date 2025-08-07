recherche
Magazines

"Echappées Belles - Les Charentes en van" samedi 9 août 2025 sur France 5 (vidéo)

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL jeudi 7 août 2025 137
"Echappées Belles - Les Charentes en van" samedi 9 août 2025 sur France 5 (vidéo)

Samedi 9 août 2025 à 21:00, France 5 rediffusera le numéro du magazine "Echappées Belles" dans lequel Jérôme Pitorin vous emmène dans les Charentes.

Bienvenue dans les Charentes !

Les deux départements voisins, La Charente et la Charente-Maritime ont tout pour plaire ! Ils font partie de la Nouvelle-Aquitaine, la première région touristique de France.

Bien qu’ils présentent de nombreuses différences, une chose les relie, c’est le fleuve Charente, qui les traverse tous les deux avant de se jeter dans l’Océan Atlantique. Et quoi de mieux qu’un van pour découvrir ce territoire !

Jérôme Pitorin va sillonner les routes charentaises à la rencontre de celles et ceux qui font vivre ce territoire riche en couleurs !

Les reportages diffusés :

  • La Van life et l’itinérance en vacances
  • Fin de carrière
  • Une vague d’espoir
  • Angoulême, ville d’image
  • Ingrédient, Cognac
  • La Charente, un fleuve si calme.

À la suite de ce numéro, France 5 rediffusera "Echappées belles - L'argentine passionnément !".
Dernière modification le jeudi, 07 août 2025 12:03
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Samedi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Chroniques criminelles&quot; sur l'affaire des époux Saint Aubert sur TFX samedi 9 août 2025

"Chroniques criminelles" sur l'affaire des époux Saint Aubert sur TFX samedi 9 août 2025

07 août 2025 - 12:48

Sur le même thème...

&quot;Chroniques criminelles&quot; sur l'affaire des époux Saint Aubert sur TFX samedi 9 août 2025

"Chroniques criminelles" sur l'affaire des époux Saint Aubert sur TFX samedi 9 août 2025

07 août 2025 - 12:48

A ne pas manquer...

&quot;Fort Boyard&quot; samedi 9 août 2025, voici l'équipe reçue par Olivier Minne sur France 2 (vidéo)

"Fort Boyard" samedi 9 août 2025, voici l'équipe reçue par Olivie…

07 août 2025 - 11:36 Fort Boyard

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2025 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL