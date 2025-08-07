"Chroniques criminelles" sur l'affaire des époux Saint Aubert sur TFX samedi 9 août 2025

Samedi 9 août 2025 à 21:05, Karine Ferri vous proposera de voir ou de revoir sur TFX le numéro du magazine “Chroniques Criminelles” consacré à l'affaire des époux Saint Aubert.

"Chroniques Criminelles" vous propose dans cet épisode l’histoire d’une vengeance amoureuse implacable, d’un guet-apens tragique qui a fait deux victimes.

Nous sommes à Mirepoix, en Ariège, le 30 novembre 2017. Ce jour-là, Christophe Orsaz, un jardinier professionnel de 46 ans, pensait avoir rendez-vous avec un notable qui voulait lui confier la réalisation d’un projet de cabanes dans les arbres. A ses côtés dans la voiture, sa fille Célia, 18 ans. Ils démarrent en direction de Belesta, à 30km de là. Ils ne reviendront jamais…

C’est la mort qu’ils vont trouver tous les deux, et dans des circonstances atroces…

"Piégés par des amants diaboliques", une nouvelle enquête de "Chroniques Criminelles", racontée par Jacques Pradel.

Principaux intervenants :