"Ça commence aujourd'hui" vendredi 8 août 2025, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce vendredi 8 août 2025 à 13:55 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans un numéro besf of du magazine "Ça commence aujourd'hui".

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

Un métier hors du commun

Dans un monde du travail souvent perçu comme standardisé, certaines personnes choisissent de s'épanouir dans des domaines qui sortent de l'ordinaire.

Ces métiers hors du commun ne se trouvent pas dans les guides d'orientation classiques, mais ils n'en sont pas moins essentiels et fascinants. I

Les invités de Faustine Bollaert viennent témoigner sur ce thème dans cette émission best of.