"20h30 le vendredi" : 50 ans, 50 défis, la folle aventure de Jezahel en auto-stop ce 8 août 2025 sur France 2

Au sommaire de "L'été de 20h30", la déclinaison estivale de "20h30 le vendredi" ce 8 août 2025 sur France 2, le portrait de Jezahel qui, à l'aube de ses 50 ans, a décidé de ne pas faire les choses à moitié...

Le magazine "20h30" se met aux couleurs de l'été avec une série inédite de portraits, de belles histoires et de rencontres estivales.

Le défi de mes 50 ans

L'été de 20h30 a suivi Jezahel, pour ses 50 ans, elle a fait une liste : 50 défis, plus ou moins faciles à réaliser, avant de célébrer son anniversaire.

Avec sa meilleure amie Laurence, la novice s’est fixé un objectif : participer à une aventure collective un peu loufoque, le Mad Jacques Stop dont l’objectif est de rejoindre le plus rapidement possible en auto-stop un tout petit village de la Creuse.

Au départ de Lyon, 350 kilomètres séparent Jezahel et Laurence de leur destination, 350 kilomètres pendant lesquels tout peut arriver.

Un document réalisé par Lucile Aimard, Patrice Caillonneau et Elise Leygnier.