recherche
Magazines

"20h30 le vendredi" : 50 ans, 50 défis, la folle aventure de Jezahel en auto-stop ce 8 août 2025 sur France 2

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL vendredi 8 août 2025 108
"20h30 le vendredi" : 50 ans, 50 défis, la folle aventure de Jezahel en auto-stop ce 8 août 2025 sur France 2

Au sommaire de "L'été de 20h30", la déclinaison estivale de "20h30 le vendredi" ce 8 août 2025 sur France 2, le portrait de Jezahel qui, à l'aube de ses 50 ans, a décidé de ne pas faire les choses à moitié...

Le magazine "20h30" se met aux couleurs de l'été avec une série inédite de portraits, de belles histoires et de rencontres estivales.

Le défi de mes 50 ans

L'été de 20h30 a suivi Jezahel, pour ses 50 ans, elle a fait une liste : 50 défis, plus ou moins faciles à réaliser, avant de célébrer son anniversaire.

Avec sa meilleure amie Laurence, la novice s’est fixé un objectif : participer à une aventure collective un peu loufoque, le Mad Jacques Stop dont l’objectif est de rejoindre le plus rapidement possible en auto-stop un tout petit village de la Creuse.

Au départ de Lyon, 350 kilomètres séparent Jezahel et Laurence de leur destination, 350 kilomètres pendant lesquels tout peut arriver.

Un document réalisé par Lucile Aimard, Patrice Caillonneau et Elise Leygnier.

Dernière modification le vendredi, 08 août 2025 11:56
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Vendredi
Retour en haut

L'info TV en continu

Le film &quot;Thor : Ragnarök&quot; à revoir sur TF1 dimanche 10 août 2025 (vidéo)

Le film "Thor : Ragnarök" à revoir sur TF1 dimanche 10 août 2025 (vidéo)

08 août 2025 - 12:12

Sur le même thème...

&quot;20h30 le vendredi&quot; : 50 ans, 50 défis, la folle aventure de Jezahel en auto-stop ce 8 août 2025 sur France 2

"20h30 le vendredi" : 50 ans, 50 défis, la folle aventure de Jezahel en auto-stop ce 8 août 2025 sur France 2

08 août 2025 - 11:50

A ne pas manquer...

&quot;Fort Boyard&quot; samedi 9 août 2025, voici l'équipe reçue par Olivier Minne sur France 2 (vidéo)

"Fort Boyard" samedi 9 août 2025, voici l'équipe reçue par Olivie…

07 août 2025 - 11:36 Fort Boyard

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2025 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL