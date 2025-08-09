"Appels d'urgence" en immersion avec les gendarmes du Golfe de St Tropez, lundi 11 août 2025 sur TFX

Lundi 11 août 2025, Hélène Mannarino vous proposera de revoir sur TFX un numéro du magazine “Appels d'urgence” : « Côte d’Azur : les gendarmes du Golfe de St Tropez en action ».

Destination la Côte d’Azur, au cœur de l’un des spots touristiques les plus renommés l’été : le Golfe de Saint-Tropez. Durant les vacances, la population est multipliée par dix, mélangeant richissimes plaisanciers à la foule de vacanciers des congés payés.

Un cocktail explosif qui donne du fil à retordre aux célèbres gendarmes de Saint-Tropez immortalisés par les films de Louis de Funès. Mais aujourd’hui, de Port Grimaud à Sainte-Maxime, ils ne traquent plus les nudistes mais des cambrioleurs très audacieux qui pénètrent les villas en plein jour alors même que les occupants sont encore là, ou encore poursuivent les dealers qui écument la côte.

Mais les militaires doivent aussi faire la police dans le Golfe auprès de touristes inconscients filant en excès de vitesse à jet-ski ou sachant à peine naviguer et manquant de chavirer.

Dans le Golfe de Saint-Tropez, l’été est souvent propice à tous les excès et les gendarmes sont sur tous les fronts.