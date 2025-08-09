recherche
"Les vacances préférées des français" en Corse, entre mer et montagne, lundi 11 août 2025 sur Gulli

samedi 9 août 2025
"Les vacances préférées des français" en Corse, entre mer et montagne, lundi 11 août 2025 sur Gulli

Lundi 11 août 2025 à 21:05, Élodie Gossuin vous proposera de voir ou de revoir sur Gulli un numéro du magazine “Les vacances préférées des français” : « Corse, entre mer et montagne ».

L'île de beauté est une des destinations favorites des familles ! Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y en a pour tous les goûts : la mer et la montagne.

C'est pour les plages que la famille Gilbert choisit régulièrement de passer ses vacances en Corse. Mais à cinq, il faut surveiller le budget au plus près. Pour cela, les Gilbert ont des bons plans, qu'ils vont nous faire partager.

Delphine et Pierre sont frère et sœur. S'ils ont choisi de passer leurs vacances sur l'île de beauté, c'est pour son arrière-pays. Et ils se sont lancés un vrai défi : parcourir les 180 km du mythique GR20. Vous allez les suivre tout au long de leur randonnée, qui va se révéler mouvementée.

