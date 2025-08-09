recherche
"Secrets d'héritiers - Gucci : l'héritage ne tient qu'à un fil", lundi 11 août 2025 sur T18

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL samedi 9 août 2025 246
Lundi 11 août 2025 à 20:50, T18 rediffusera un numéro magazine "Secrets d'héritiers" qui sera consacré à Maurizio Gucci, l'héritier de la célèbre maison de luxe italienne.

Le 27 mars 1995, en plein cœur de Milan, Maurizio Gucci s'apprête à monter les marches menant à son bureau lorsqu'il est touché par trois balles, dont l'une en pleine tête.

Sa femme, Patrizia Reggiani, aurait commandité le meurtre de son mari pour l'argent. L'une des motivations de ce meurtre était sa crainte que Maurizio se remarie, ce qui aurait pu faire d'autres personnes des héritiers potentiels et menacer la part de ses filles dans la fortune familiale.

Deux ans plus tôt, Maurizio a vendu ses parts de l'entreprise pour 170 millions de dollars. Cette transaction a mis fin à la présence de la famille Gucci à la tête de l'entreprise.

L'héritage de Maurizio Gucci a été finalement transmis à ses deux filles, mais dans un contexte de drame et de scandale qui a profondément marqué l'histoire de la famille et de la marque Gucci.

Suivez nous...

