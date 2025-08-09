"66 Minutes" dimanche 10 août 2025 sur M6, sommaire du magazine

Dimanche 10 août 2025 à partir de 17:40, Kareen Guiock Thuram vous proposera de suivre sur M6 un nouveau numéro du magazine "66 minutes". Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Reportages, portraits, enquêtes, "66 Minutes" explore l'actualité de la semaine avec des reportages sur des faits divers, des phénomènes de société ou des événements de l'actualité internationale.

Pendant l'été, 66 Minutes passe en Grand Format.

Reportages, portraits, enquêtes, "66 Minutes : Grand Format" explore l'actualité avec un reportage sur un fait divers, un phénomène de société ou un événement de l'actualité internationale.

17:40 66 Minutes Grand Format

Gordes, le plus beau village du monde

Direction la Provence, à la découverte du plus beau village du monde.

Situé dans le parc naturel du Luberon, Gordes s’est vu décerner, en 2023 ce titre par un prestigieux magazine touristique américain. Ce joyau perché sur un piton rocheux dans les Monts de Vaucluse se distingue par son architecture médiévale qui compte plusieurs monuments classés et par sa nature somptueuse où cohabitent carrières d’ocre et immenses champs de Lavande. Un petit paradis où l’on cultive l’art de vivre sous toutes ses formes : hôtellerie 5 étoile, restauration, artisanat…

Alors que l’hiver le village compte seulement 2 000 habitants, en pleine saison il attire jusqu’à 25 000 touristes par jour !

18:40 66 Minutes Grand Format

Le Mékong, mythique et envoûtant

C’est un voyage de rêve, et même le voyage d’une vie : une croisière au fil du Mékong.

Le navire « Indochine 2 », bateau de croisière à taille humaine, navigue sur ce fleuve envoûtant, du Vietnam au Cambodge. Une aventure inoubliable pour la cinquantaine de passagers. Traditions séculaires, délices culinaires, les étapes de cette exploration disent tout de cette croisière mythique : Hô Chi Minh-Ville, Hanoï, la baie d'Along, Phnom Penh ou encore les majestueux temples d'Angkor. Un voyage où tout semble paisible. Mais en coulisses, l’équipage se démène. Il doit, de jour comme de nuit, répondre à toutes les demandes et faire face aux imprévus. Pour le personnel de bord, ce séjour paradisiaque est parfois loin d’être un long fleuve tranquille…

Immersion au fil du Mékong.