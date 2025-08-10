recherche
"Indices" : L'affaire Evelyne Boucher à revoir sur T18 mardi 12 août 2025

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL dimanche 10 août 2025 265
"Indices" : L'affaire Evelyne Boucher à revoir sur T18 mardi 12 août 2025

Mardi 12 août 2025 à 20:50, T18 rediffusera un numéro de la série documentaire "Indices" qui reviendra sur l'affaire Evelyne Boucher qui a eu lieu en 1987 dans la région d'Avignon.

Face à un crime, une seule solution pour les enquêteurs : faire parler les indices. Le crime parfait n'existe pas. Agression, enlèvement, meurtre, le responsable laisse toujours des traces derrière lui, aussi infimes soient-elles.

Ces indices, c'est aux enquêteurs de les recueillir et de les faire parler, grâce aux experts de la police technique et scientifique. Un travail de fourmi long et minutieux, essentiel pour faire la lumière sur les affaires les plus complexes.

À travers les témoignages d'experts, mais aussi de proches des victimes, Indices redéroule le fil d'enquêtes criminelles peu communes, pour que nous puissions enfin comprendre comment elles ont été résolues.

L'affaire Evelyne Boucher

Le 9 décembre 1987, le corps de la jeune Evelyne Boucher, 16 ans, est retrouvé près d'Avignon. Elle avait été violée et tuée par balle. 

C'est le début d'une enquête criminelle hors norme qui fait la une des médias. Il faudra toute la ténacité des proches d'Evelyne Boucher pour que cette affaire ne tombe pas dans l'oubli.

Et finalement, grâce aux avancées de la science criminelle, le mystère sera enfin résolu, 20 ans après les faits, grâce aux progrès de la science en matière d'ADN.

Le suspect, Robert Greiner, un pompier professionnel qui habitait près du domicile de la victime, a été confondu par des traces de sperme retrouvées sur le corps.

Dernière modification le dimanche, 10 août 2025 14:01
L'info TV en continu

