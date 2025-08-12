"Ça commence aujourd'hui" mardi 12 août 2025, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce mardi 12 août 2025 à 13:55 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans un numéro best of du magazine "Ça commence aujourd'hui".

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

Quelle pulsion de vie après avoir frôlé la mort !

Après avoir été confronté à sa propre finitude, on ne voit plus l'existence de la même manière. Ces instants où la vie ne tient plus qu'à un fil bouleversent nos priorités et nous rappellent la préciosité de chaque moment.

Dans ce numéro best of, les invités de Faustine Bollaert sont passés par là. Leurs récits nous permettront de comprendre comment la confrontation avec la mort peut paradoxalement devenir une source d'énergie et de motivation.