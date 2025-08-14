"Grands Reportages" : Du Japon à l'Inde, la quête des produits d'exception samedi 16 août 2025 sur TF1

Samedi 16 août 2025 à 13:40 dans "Grands Reportages", TF1 rediffusera « Du Japon à l'Inde, la quête des produits d'exception », un document réalisé par Clémence Bragard et Hélène Eckmann.

Ceux sont des aventuriers des temps modernes, des artisans qui parcourent le monde à la recherche de produits d’exception. Leur unique objectif : trouver le meilleur, le plus beau, l’insolite. Le produit qui fera que leur client ne pourra pas refuser. Leur métier de sourceur les entraîne chaque jour en quête de la perle rare. Pour du miel unique au monde, de la bergamote sans équivalent ou un kimono à nul autre pareil, ils sont prêts à parcourir le monde…

Dans le club très sélect des sourceurs de chefs étoilés, on le surnomme l’”œnologue du miel”. Alexandre Stern parcourt le monde à la recherche de trésors gastronomiques, notamment une douceur prisée depuis la nuit des temps : le nectar des abeilles. Pour la première fois de sa vie, il va partir à la recherche d'un miel unique, dans le sud de l’Inde, au Tamil Nadu, au côté des derniers chasseurs de miel sauvage. « Ma mission consiste à trouver le miel que personne n’a jamais goûté, un miel identique au premier miel des premiers hommes ». Cet explorateur du goût est aussi un explorateur du monde : ce qui l’anime, au-delà du produit, c'est le voyage lui-même. Mais il ne s’attendait pas à devoir prendre de tels risques pour du miel. Ce nectar d’abeilles, c’est à flanc de falaises qu’il faut aller le chercher.



Thierry Wasser, lui, est maître parfumeur et directeur de la création des parfums de la Maison Guerlain depuis plus de 10 ans. Sa particularité : il parcourt le globe à la recherche de nouvelles senteurs. Pour sa prochaine création, il souhaite mettre la bergamote au cœur de son flacon. Direction la Calabre, dans le sud de l’Italie, pour dénicher les bergamotes idéales pour ce nouveau parfum. « Il faut véritablement aller sur place pour sentir, parce que dans se sentir là il y a ressentir, ça c’est important. » Dans cette quête du produit rare, Thierry Wasser sera intransigeant, car à chaque nouveauté, c’est sa réputation de maître parfumeur qu’il remet en jeu.

Dans les rues de Paris, le style de Sono Fukunishi ne passe pas inaperçu. Cette Japonaise de 38 ans, parisienne d'adoption, ne sort jamais sans son kimono, la pièce maîtresse de sa garde-robe et de sa boutique. Car la jeune femme a ouvert au cœur de la capitale une ambassade du tissu japonais qui abrite plusieurs centaines de kimonos. Pour enrichir sa collection, cette année, Sono Fukunishi se lance un nouveau défi : mettre la main sur une des soies les plus précieuses au monde. « C’est la chasse aux tissus qui commence, tous les passionnés de kimono rêvent d’avoir au moins un kimono Amami ». Elle partira pour Amami, l’ile où sont créés les kimonos les plus précieux du Japon. Mais une fois sur place, elle va réaliser que les prix sont bien supérieurs à ceux qu’elle imaginait.

Thierry, Alexandre et Sono vont sillonner tous les continents, loin des sentiers battus, pour dénicher les merveilles qui satisferont leurs clients toujours plus prestigieux. Rencontre avec ces chasseurs de produits d’exception.