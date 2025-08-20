"Enquête d'action" : Gendarmes de Saint-Tropez, la face choc de la station chic sur W9 vendredi 22 août 2025

Vendredi 22 août 2025 à 21:10, Marie-Ange Casalta vous proposera revoir sur W9 un numéro du magazine "Enquête d'action" : « Gendarmes de Saint-Tropez : la face choc de la station chic ».

Chaque été, la population de Saint-Tropez et ses environs est multipliée par dix. Des milliers de vacanciers viennent profiter des plages de la Méditerranée. Mais derrière la carte postale, se cache une réalité bien plus sombre pour les gendarmes de la région.

En 2023, dans le Var, les violences intrafamiliales ont augmenté de 5 % par rapport à l’année précédente. C’est sur une affaire similaire que les militaires vont devoir intervenir : une jeune femme est victime des coups de son compagnon, déjà connu des services.

Le Peloton de Surveillance et d’Intervention de la Gendarmerie (PSIG), l’unité d’élite de la gendarmerie, sera appelé pour une mission exceptionnelle : un forcené est retranché chez lui et menace la sécurité de son immeuble. La situation est d’autant plus préoccupante que l’homme est armé. Une intervention intense qui durera plusieurs heures !

Sur la route, les gendarmes traquent le moindre comportement à risque. Une course-poursuite s’engagera entre l’équipe du Lieutenant Othmane et un homme ayant opéré un demi-tour à la vue des gendarmes. Ils poursuivront aussi deux jeunes en deux-roues qui ont grillé un stop devant leurs yeux. Sans casque, en train de se filmer, ils n’ont que faire du code de la route.

Parmi les délinquants, on retrouve des jeunes issus de familles aisées, prêts à tous les excès en soirée. Cette jeunesse dorée est une cible de choix pour les trafiquants de drogue. Certains dealers quittent même la région parisienne l’été pour rejoindre leurs clients sur la Côte-d’Azur. En sortie de boîte de nuit, l’alcool échauffe les esprits et des rixes entre bandes rivales éclatent. Jérémy, chef d’équipe au PSIG, s’emploie chaque nuit à calmer les ardeurs de ces jeunes prêts à en découdre.