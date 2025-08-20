"Le Mag de la santé" fera sa rentrée le 8 septembre sur France 5 avec de nouveaux chroniqueurs

"Le Mag de la santé", présenté par le Dr Jimmy Mohamed, fera sa rentrée le 8 septembre 2025 sur France 5 et s'agrandit avec l'arrivée de nouveaux chroniqueurs.

Chaque jour, le Dr Jimmy Mohamed est accompagné d’Emma Strack pour décrypter l’actualité et de Rym Ben Ameur, qui est le relais des téléspectateurs.

La colonne vertébrale de l’émission demeure identique, parler de santé sans tabou et dans la bonne humeur.

De nouveaux visages

Cette année, l’équipe s’étoffe et accueille de nouveaux venus : Estelle Lefébure, Alexandra Delpbot, le Dr Fabien Farge, Lou Trotignon, Donel Jack’sman et Laura Domenge, ainsi que Sophie Janvier.

Le Mag de la santé : l’actualité de la santé

Jimmy Mohamed apporte son regard de médecin généraliste toujours en exercice. Il est accompagné par Emma Strack, journaliste qui apporte des éclairages sur les questions de santé qui font la une.

Toute la semaine, aux côtés de Jimmy, la journaliste Rym Ben Ameur répond aux questions des téléspectateurs.

Deux chroniqueurs différents chaque jour les rejoignent : la Dr Marine Lorphelin, la journaliste engagée Enora Malagré, la championne de tennis-fauteuil Pauline Déroulède, l'écrivaine Joëlle Goron, la journaliste culture Aline Afanoukoé, le coach sportif Nordine Attab ou encore le chimiste Raphaël Haumont.

Chaque mois, un chroniqueur exceptionnel aura carte blanche pour parler d'un sujet.

Des reportages : Le pouls de la France

Chaque semaine, une série de 5 reportages tournés dans une région donne la parole à ceux qui font vivre notre système de santé dans les territoires. Ce rendez-vous au plus près des problématiques de santé des Français permet de découvrir des témoignages de patients, de soignants, des sportifs… L’occasion également de valoriser des initiatives et des associations en lien avec le domaine médical.

Un thème santé

Les téléspectateurs peuvent poser toutes leurs questions en direct au spécialiste présent sur le plateau. Un reportage met l’accent sur de nouvelles prises en charge, un traitement innovant ou encore une première médicale.

La prévention continue d’avoir toute sa place dans Le Mag de la santé grâce aux conseils dispensés par les meilleurs experts, avec toute la rigueur scientifique dont l'émission a toujours fait preuve, et avec le concours des meilleurs spécialistes.

Enfin, pendant toute l’émission, les téléspectateurs peuvent interagir et poser leurs questions.

Les nouveaux visages 2025 / 2026

Estelle Lefebure, mannequin et actrice, proposera une chronique pour les femmes de plus de 50 ans. Sans tabou elle abordera la sexualité, le sport, la ménopause, la beauté, les relations sociales...

Le Dr Fabien Farge, médecin urgentiste est le "Mac Gyver" de la santé. Il dispensera ses conseils pour faire face aux situations les plus extrêmes : comment un magazine féminin et un rouleau de scotch peuvent vous sauver si vous vous cassez le poignet, par exemple.

Lou Trotignon, humoriste transgenre, expliquera les nouveaux mots de la sexualité avec le ton qui lui appartient. C'est quoi être non binaire ? C'est quoi être cis genre ? C’est quoi être non genré….

Alexandra Delpbot, journaliste scientifique et productrice de l'émission "Avec sciences" sur France Culture, Alexandra confrontera les tendances santé qui fleurissent sur internet aux dernières études scientifiques. Vous saurez si boire un jus de citron le matin est bon pour la santé ou si le crudivorisme booste l’organisme ?

Donel Jack’sman et Laura Domenge, humoristes, viendront en alternance délivrer un billet d’humour le vendredi.

Sophie Janvier, diététicienne nutritionniste, répondra aux questions des téléspectateurs sur les thèmes liés à l’alimentation.