"C dans l'air" mercredi 20 août 2025, sommaire et invités reçus par Axel de Tarlé sur France 5

Axel de Tarlé vous donne rendez-vous ce mercredi 20 août 2025 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

Ce mercredi 20 août 2025, Axel de Tarlé reçoit Linda Lainé, rédactrice en chef du magazine professionnel L'Écho touristique.

Les vacances d'été touchent à leur fin. L'occasion pour le secteur touristique de faire son bilan. Juillet et août ont-ils été à la hauteur des espérances ? Où sont partis les Français ? La France reste-t-elle attractive ? L'effet JO 2024 fonctionne-t-il toujours ?

Alors que 40% des Français ne partent pas en vacances, ceux qui ont pu s'offrir un voyage ont dû faire des arbitrages. Ainsi, les restaurants ont subi une baisse de fréquentation durant l'été. Un été contrasté donc, alors que la France reste le lieu de vacances privilégié des Français.

Côté prix, le tarif des billets d'avion est toujours en hausse. Selon le ministère des Transports, il a progressé de 9% en juin sur le réseau intérieur, et de 5,7% sur les moyens courriers. L'arrivée de la concurrence sur certaines lignes de TGV a-t-elle entrainé un report sur le train ?

Linda Lainé nous révélera les premières données chiffrées sur la saison estivale 2025. Elle nous donnera aussi les grandes tendances de lieux de vacances, et nous dira si les vagues de chaleur ont eu des conséquences sur les choix de destination. Enfin, elle nous donnera les perspectives pour septembre, moment de plus en plus souvent choisi pour partir.

Damien Delseny, rédacteur en chef adjoint en charge du service police-justice au Parisien.

Marie Turcan, journaliste d’investigation à Médiapart.

Maître Laure Boutron-Marmion, avocate au barreau de Paris, fondatrice du collectif « Algos Victima ».

Samuel Comblez, psychologue, directeur général adjoint – Association e-Enfance.

Mort en direct sur internet : l'horreur et l'indignation

« Décédé lors d'un live streaming ». Les circonstances de la mort de l'influenceur Raphaël Graven, connu en ligne sous le pseudo Jean Pormanove, restent floues. Cet homme de 46 ans, ancien militaire, était connu pour participer à des vidéos dans lesquelles il subissait des violences et des humiliations consenties sur la plateforme Kick (concurrente australienne du leader Twitch, et aux règles de modération plus relâchées). Ces vidéos étaient faites pour faire le buzz, amasser de l'argent, et Jean Pormanove affirmait que ces violences étaient consenties.

Fin 2024, Médiapart avait mis en lumière les violences subies en direct par Jean Pormanove de la part des influenceurs Naruto et Safine, qui apparaissaient dans ses vidéos. Mais si une enquête préliminaire avait été ouverte par le parquet de Nice à l'encontre des deux hommes, rien ne semble avoir été fait pour les stopper. La ministre déléguée au Numérique Clara Chappaz a annoncé avoir saisi l'Arcom. Beaucoup fustige toutefois l'inaction de l'Autorité depuis six mois.

Les violences sont de plus en plus exacerbées sur les réseaux sociaux, et les cyberharcèlements de plus en plus fréquents. C dans l'air est allé à la rencontre d'Alexandra Joris-Bouvier, dont la fille Juliette s'est suicidée en 2021 après avoir été harcelée sur les réseaux. L'enquête patine aujourd'hui, Tiktok refusant de collaborer avec la police.

L'autre danger grandissant du web est celui des brouteurs, ces escrocs qui séduisent leurs victimes pour leur extorquer de l'argent. Le cas du « faux Brad Pitt », en début d'année, a fait couler beaucoup d'encre, la victime avait perdu 830.000 euros et avait été la cible de moqueries en tout genre. Cette femme est pourtant loin d'être la seule a se faire prendre au piège. Car ils sont de plus en plus nombreux en ligne à savoir exploiter les solitudes.

Alors, que sait-on de la mort du streamer Jean Pormanove ? Que peut faire l'Etat contre les violences en ligne ? Comment se protéger contre les arnaques en ligne ?

