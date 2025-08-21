"C dans l'air" jeudi 21 août 2025, les invités reçus par Axel de Tarlé sur France 5

Axel de Tarlé vous donne rendez-vous ce jeudi 21 août 2025 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

Ce jeudi 21 août 2025, Axel de Tarlé reçoit Françoise Vimeux, climatologue, directrice de recherche à l'Institut de Recherche pour le Développement (IRD).

La vague de chaleur d'août 2025 a été la 51ème depuis 1947, avec 11 jours de canicule enregistrés, et le cap des 40 degrés dépassé à 32 reprises. Une vague d'une intensité et d'une durée très importantes, qui a laissé la place à des orages. Des pluies intenses se sont abattues hier, avec des quantités record enregistrées : 80 millimètres de pluies en 24h localement.

Un été particulièrement chaud et sec, marqué par des incendies de grande intensité, en France, mais aussi au Portugal, en Grèce, ou en Espagne, où le Premier ministre Pedro Sanchez appelle à "un pacte d'Etat face à l'urgence climatique".

Françoise Vimeux, climatologue, directrice de recherche à l'Institut de Recherche pour le Développement (IRD), analysera l'intensité de la dernière vague de chaleur, et ses conséquences, de plus en plus violentes. Elle nous donnera aussi son analyse sur les solutions mises en œuvre pour lutter contre le réchauffement climatique, alors que les émissions de C02 sont encore en hausse dans le monde au premier semestre 2025.

Anthony Bellanger, éditorialiste à Franceinfo TV, spécialistes des questions internationales.

Alexandra Schwartzbrod, directrice adjointe de la rédaction de Libération.

Alain Pirot, journaliste et réalisateur, spécialiste des questions de défense.

May Maalouf, politologue, spécialiste du Moyen-Orient, chercheure associée à l'iReMMO.

Le thème de l'émission :

Gaza : Tsahal se prépare à l'offensive

L'étau se resserre dans l'enclave palestinienne. Dans le cadre du plan de Netanyahu visant à conquérir Gaza, les autorités israéliennes ont détaillé comment elles étendront leur emprise sur la population gazaouie. L'armée se préparerait à une « opération prolongée de plusieurs mois ». Selon Effie Defrin, porte-parole de l'armée israélienne, Tsahal aurait déjà entamé les opérations militaires en périphérie de Gaza-ville.

Si le Hamas a accepté un projet de cessez-le-feu proposé par l’Egypte et le Qatar, le gouvernement israélien n'y a toujours pas répondu. Les préparations militaires actuelles laissent peu d'espoir. D'autant que l'État hébreu a donné son accord à un projet de colonisation d'une zone située à l'est de Jérusalem, qui couperait la Cisjordanie en deux et compromettrait plus encore la création d'un État palestinien. Ce qui n'est pas pour plaire à Emmanuel Macron, qui reconnaitra en septembre cet état. Netanyahu l'accuse de nourrir l'antisémitisme.

Pendant ce temps, le carnage continu, et la situation humanitaire est désastreuse. C dans l'air est allé à la rencontre d'une coordinatrice de Médecins sans Frontières. De retour de Gaza, elle décrit une famine et une urgence sanitaire extrême, avec un grand manque de moyen dans les hôpitaux. Les Gazouis sont surtout incapables de fuir, et la communauté internationale n'agit pas en conséquence.

En France, les actes antisémites se multiplient depuis le début du conflit. La semaine dernière, c'est un arbre à la mémoire d'Ilan Halimi qui a été coupé de façon malveillante. Ce jeune homme de confession juive avait été torturé à mort en 2006. La France insoumise, elle, est pointée du doigt pour ses dérapages à répétitions. Le député socialiste Jérôme Guedj dénonce une dérive de Jean-Luc Mélenchon, qui attiserait volontairement l'antisémitisme.

Alors, peut-on stopper Netanyahu dans son plan de conquête de Gaza ? Quelle est la situation humanitaire en Palestine ? Les Insoumis attisent-ils l'antisémitisme ?

