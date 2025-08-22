"Ça commence aujourd'hui" vendredi 22 août 2025, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce vendredi 22 août 2025 à 13:55 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans un numéro besf of du magazine "Ça commence aujourd'hui".

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

À plus de 70 ans, ils vivent leur meilleure vie !

La retraite, souvent perçue comme la dernière ligne droite avant l'inactivité, est en train d'être totalement réinventée par une nouvelle génération de seniors.

Loin de se contenter de tricoter au coin du feu, de plus en plus de septuagénaires, d'octogénaires et même de nonagénaires décident que la vie est bien trop courte pour cesser de rêver.

Les invités de Faustine Bollaert viennent témoigner sur ce thème dans cette émission best of.