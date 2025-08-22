"C dans l'air" vendredi 22 août 2025, sommaire et invités reçus par Axel de Tarlé sur France 5

Axel de Tarlé vous donne rendez-vous ce vendredi 22 août 2025 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Ce vendredi 22 août 2025, Axel de Tarlé recevra Alain Marty, fondateur du cercle Wine Business et animateur de l'émission "In vino" sur Sud Radio.

L'accord commercial entre l'Union européenne et les Etats-Unis inquiète le secteur viticole. Les droits de douane américains s'élèveront bien à 15%, comme pour beaucoup d'autres produits européens. La filière, qui espérait être exemptée, accuse le coup. "Il y a une immense déception, parce qu'on a travaillé énormément pour obtenir l'exemption", regrette Gabriel Picard, président de la Fédération française des exportateurs de vins et spiritueux. Le ministre français délégué au Commerce extérieur, Laurent Saint-Martin, s'est de son côté montré rassurant : "l'histoire n'est pas finie" a-t-il indiqué, "l'accord laisse la porte ouverte à la possibilité d'exemptions additionnelles, nous y travaillerons".

En 2024, l'Union européenne a exporté pour 8 milliards d'euros d'alcools, dont plus de 5 milliards de vin, aux Etats-Unis, son premier marché à l'exportation.

Alain Marty, fondateur du cercle Wine Business, reviendra sur les inquiétudes du secteur liées aux droits de douane. Il nous parlera aussi des vendanges, qui ont lieu de plus en plus tôt. Quelles conséquences sur la qualité du vin ? Il reviendra aussi avec nous sur la consommation de vin, qui est en baisse, en particulier en ce qui concerne le vin rouge.

17:45 "C dans l'air"

Les experts invités :

Alban Mikoczy, grand Reporter à France Télévisions, ancien correspondant en Russie.

Marie Jégo, journaliste au Monde, ancienne correspondante à Moscou.

Annie Daubenton, journaliste et essayiste.

Jean-Dominique Merchet, éditorialiste à l’Opinion, spécialiste des questions de défense et diplomatie.

Le thème de l'émission :

Trump dans le piège de Poutine

Poutine jubile, sans rien céder. Une semaine après sa rencontre avec Donald Trump en Alaska, le chef du Kremlin se voit replacé au centre du jeu diplomatique mondial. Mais rien n'avance sur le fond. La réunion trilatérale évoquée par Trump semble même s'éloigner. « Elle n'est pas à l'ordre du jour » a concédé le ministre des Affaires étrangères russe Sergueï Lavrov. Zelensky, lui, reste lucide en rappelant que la Russie « masse des troupes dans la partie occupée de la région de Zaporijia ». Il propose toutefois trois lieux possibles de rencontre avec Poutine : la Suisse, l'Autriche, ou la Turquie.

De son côté, Trump reste flou, comme écartelé entre les deux camps. S’il dit non à une présence militaire américaine au sol, le locataire de la Maison blanche n’écarte plus un soutien aérien à l'Ukraine. Mais les résultats manquent sur cette paix qu'il avait pourtant promise « en 24h » une fois réélu. Son vice-président, J.D Vance, renvoie une partie de la responsabilité à l'Europe. Elle doit « assumer une plus grande part du fardeau » a-t-il affirmé.

Le réveil européen, en tout cas, est bel et bien en cours. Le revirement stratégique américain a obligé le Vieux continent à repenser son autonomie en termes de défense. Une prise de conscience tardive nécessaire. Cette semaine, le chancelier allemand Friedrich Merz a même évoqué la participation de l’armée allemande à la sécurité de l’Ukraine en cas d’accord de paix. Un discours inédit dans ce pays de culture pacifiste.

Pendant ce temps, les Ukrainiens réfugiés en France regardent les manœuvres diplomatiques avec lucidité, voire écoeurement lorsque Poutine est reçu par Trump sur un tapis rouge. C dans l'air est allé rencontrer certains d'entre eux installés en Normandie. Leur esprit reste tourné vers leurs proches restés au pays. S'ils aimeraient y retourner, ils ne se font pas d'illusions sur le long chemin qu'il reste à parcourir avant d'arriver à une paix durable.

Alors, une rencontre Poutine - Zelensky aura-t-elle bientôt lieu ? Les Européens peuvent-ils rapidement gagner une autonomie stratégique ? Comment les réfugiés ukrainiens vivent-ils les derniers événements diplomatiques ?

