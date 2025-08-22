recherche
Magazines

"20h30 le vendredi" : Pamera Losange, championne sourde et sprinteuse d'exception, ce 22 août sur France 2

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL vendredi 22 août 2025 666
"20h30 le vendredi" : Pamera Losange, championne sourde et sprinteuse d'exception, ce 22 août sur France 2

Au sommaire de "L'été de 20h30", la déclinaison estivale de "20h30 le vendredi" ce 22 août 2025 sur France 2, le portrait de Pamera Losange sprinteuse sourde de naissance.

Le magazine "20h30" se met aux couleurs de l'été avec une série inédite de portraits, de belles histoires et de rencontres estivales.

Le rêve de Paméra

"L’été de 20h30" est dans les starting-blocks avec le portrait d’une sprinteuse hors pair.

Un an après l’effervescence des JO, les athlètes français continuent à courir après des médailles. À seulement 23 ans et sourde de naissance, Pamera Losange est la seule coureuse non-entendante sur la ligne de départ aux championnats de France cet été.

Un destin hors-norme pour cette battante au mental d’acier, L'été de 20h30 part à la rencontre d'une championne solaire qui force le respect partout où sa foulée la mène.

Un portrait de Bertrand Jeanneau avec Philippe Schirrer, Alexandre Adam et Alexandru Sechilariu produit par Neutra Production.

Dernière modification le vendredi, 22 août 2025 16:30
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Vendredi
Retour en haut

L'info TV en continu

Sommaire de &quot;50' Inside&quot; samedi 23 août 2025 sur TF1, les reportages diffusés cette semaine (vidéo)

Sommaire de "50' Inside" samedi 23 août 2025 sur TF1, les reportages diffusés cette semaine (vidéo)

22 août 2025 - 22:02

Sur le même thème...

Sommaire de &quot;50' Inside&quot; samedi 23 août 2025 sur TF1, les reportages diffusés cette semaine (vidéo)

Sommaire de "50' Inside" samedi 23 août 2025 sur TF1, les reportages diffusés cette semaine (vidéo)

22 août 2025 - 22:02

A ne pas manquer...

Sommaire de &quot;50' Inside&quot; samedi 23 août 2025 sur TF1, les reportages diffusés cette semaine (vidéo)

Sommaire de "50' Inside" samedi 23 août 2025 sur TF1, les reporta…

22 août 2025 - 22:02 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2025 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL