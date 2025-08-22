"20h30 le vendredi" : Pamera Losange, championne sourde et sprinteuse d'exception, ce 22 août sur France 2

Au sommaire de "L'été de 20h30", la déclinaison estivale de "20h30 le vendredi" ce 22 août 2025 sur France 2, le portrait de Pamera Losange sprinteuse sourde de naissance.

Le magazine "20h30" se met aux couleurs de l'été avec une série inédite de portraits, de belles histoires et de rencontres estivales.

Le rêve de Paméra

"L’été de 20h30" est dans les starting-blocks avec le portrait d’une sprinteuse hors pair.

Un an après l’effervescence des JO, les athlètes français continuent à courir après des médailles. À seulement 23 ans et sourde de naissance, Pamera Losange est la seule coureuse non-entendante sur la ligne de départ aux championnats de France cet été.

Un destin hors-norme pour cette battante au mental d’acier, L'été de 20h30 part à la rencontre d'une championne solaire qui force le respect partout où sa foulée la mène.

Un portrait de Bertrand Jeanneau avec Philippe Schirrer, Alexandre Adam et Alexandru Sechilariu produit par Neutra Production.