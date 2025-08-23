recherche
"Appels d'urgence" : Rixes, chauffards et feria, les gendarmes de Nîmes ne sont pas à la fête sur TFX lundi 25 août 2025

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL samedi 23 août 2025 193
"Appels d'urgence" : Rixes, chauffards et feria, les gendarmes de Nîmes ne sont pas à la fête sur TFX lundi 25 août 2025

Lundi 25 août 2025 à 21:10, Hélène Mannarino vous proposera de revoir sur TFX un numéro du magazine "Appels d'urgence" : « Rixes, chauffards et feria : les gendarmes de Nîmes ne sont pas à la fête ».

Pour les touristes, les Gorges du Gardon près de Nîmes, l’été : c’est le paradis. Pour les 176 gendarmes de la Compagnie du Gard, c’est devenu une zone ultrasensible inattendue : un spot de trafic de drogues. Il faut désormais organiser régulièrement des opérations coup de poing pour rafler des stupéfiants en grande quantité.

Une mission supplémentaire pour des gendarmes qui ne chôment pas : comptez en moyenne 20 interventions par jour sur le département. Entre les chauffards de l’autoroute, les bagarres entre voisins et la spectaculaire Féria de Nîmes, qui attire des milliers de touristes.

En fin de journée, l’alcool y fait des ravages avec son lot de rixes, de visiteurs ivres et incontrôlables. Sans les gendarmes aux alentours, la situation deviendrait vite hors de contrôle.

