"Secrets d'héritiers" : Whitney Houston, l'héritage ne fait pas le bonheur, lundi 25 août 2025 sur T18

Lundi 25 août 2025 à 20:50, T18 rediffusera un numéro magazine "Secrets d'héritiers" qui sera consacré à Whitney Houston dont l'héritage est une histoire tragique et complexe qui dépasse largement le simple aspect financier.

Whitney Houston est considérée comme l'une des plus grandes divas de tous les temps. Le 11 février 2012, elle décède à l'âge de 48 ans noyée dans sa baignoire des suites d'une overdose et d'une maladie cardio-vasculaire.

Sa mort a laissé un vide immense dans le monde de la musique, mais aussi une situation complexe concernant son héritage. Contrairement à ce que l'on pourrait penser pour une superstar de sa stature, la transmission de sa fortune a été loin d'être simple, marquée par des dettes, des batailles juridiques et une tragédie familiale.

Dans son testament, Whitney Houston a désigné sa fille unique, Bobbi Kristina Brown, comme la seule héritière de ses biens. Cependant, pour éviter que la jeune femme ne gère une somme d'argent aussi colossale de manière irresponsable, le testament prévoyait que l'héritage soit versé en plusieurs étapes : un premier versement à ses 21 ans, un second à 25 ans, et le solde à 30 ans. La gestion de ces fonds a été confiée à sa famille, notamment sa belle-sœur et son frère.

La situation a pris une tournure encore plus tragique avec le décès de Bobbi Kristina en 2015, trois ans seulement après sa mère. Elle a été retrouvée inconsciente dans une baignoire, dans des circonstances étrangement similaires à celles de la mort de Whitney Houston. Cette tragédie a relancé la question de l'héritage...