"C dans l'air" samedi 23 août 2025, sommaire et invités reçus par Axel de Tarlé sur France 5

Axel de Tarlé vous donne rendez-vous ce samedi 23 août 2025 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Ce samedi 23 août 2025, Axel de Tarlé recevra Faïza Bossy, médecin et nutritionniste à Paris.

Cette semaine, l'UFC Que choisir a publié une étude mettant en garde contre la consommation excessive de produits chocolatés, en raison de leur teneur en cadmium. Au-delà d'un certain seuil ingéré, certaines céréales et certains produits chocolatés peuvent exposer à un risque accru de pathologies rénales, osseuses ou cardiovasculaires, voire à des cancers.

Le cadmium est un métal lourd, naturellement présent dans la terre des pays exportateurs de cacao, notamment en Amérique du Sud. On le retrouve aussi dans les produits issus de l'agriculture française, via les engrais utilisés, eux-mêmes issus de phosphates à teneur élevée en cadmium.

En juin dernier, des médecins libéraux avaient déjà alerté sur la contamination massive des Français (principalement les enfants et les femmes) au cadmium via des engrais phosphatés utilisés en agriculture et qui se retrouvent notamment dans les céréales du petit déjeuner, le pain ou les pommes de terre. Ils avaient parlé d'une "urgence sanitaire sanitaire".

Faïza Bossy, médecin et nutritionniste à Paris, nous expliquera quels sont les risques d'une teneur excessive au cadmium, et comment tenter de limiter l'ingestion de ce métal lourd, très présent dans notre alimentation.

17:45 "C dans l'air"

Les experts invités :

Emmanuel Duteil, directeur de la rédaction à L'Usine Nouvelle.

Valérie Lecasble, éditorialiste politique pour LeJournal.info.

Aurore Malval, journaliste politique, rédactrice en chef adjointe au web pour le journal Marianne.

Bernard Sananès, politologue et président de l’institut de sondage Elabe.

Le thème de l'émission :

La délicate rentrée de François Bayrou

Une conférence de presse avant un automne délicat. François Bayrou répondra aux journalistes ce lundi 25 août, en amont d'une rentrée politique qu'il sait périlleuse, et marquée par la préparation du budget 2026 et les appels à bloquer le pays le 10 septembre – appels soutenus par la gauche et une partie des syndicats. Jean-Luc Mélenchon en appelle à une grève générale. « Nous déposerons la motion de censure pour faire tomber M. Bayrou le 23 septembre » a-t-il déjà planifié.

Il faut dire que la rentrée parlementaire aura lieu le 22. Les débats autour du budget et de ses quarante-quatre milliards d'économies s'annoncent houleux. Cette cure de rigueur passe par le gel des dépenses de l’Etat et la suppression de deux jours fériés. Le Premier ministre voudrait également mettre l'assurance chômage à contribution. Des mesures qui font l'unanimité contre elles. Les Français pourraient donc descendre dans la rue. 70% seraient favorables à une manifestation.

Les élus locaux sont aussi en colère. L'association des maires de France menace de se mobiliser. L'effort réclamé aux collectivités (5,3 milliards) ne passe pas. Maintenir les budgets à l'équilibre est déjà compliqué à l'heure actuelle et les édiles fustigent ce gouvernement qui se défausse sur eux. Pour en parler, C dans l'air est allé à la rencontre d'Éric Berdoati, maire divers droite de Saint-Cloud (Hauts-de-Seine).

Les récentes canicules n'ont pas amélioré la situation économique du pays. Les vagues de chaleur et les sécheresses à répétition ont un coût important. Transports et chantiers ralentis, salariés exténués… Les canicules représentent un coût de frein pour l'économie. Une journée avec des températures supérieures à 32 ° serait équivalent à une demi-journée de grève. Dans le monde agricole aussi les conséquences sont nombreuses, entre perte et récoltes prématurées.

Alors, Bayrou pourra-t-il faire passer son budget ? Pourquoi les élus locaux sont en colère ? Comment gérer le coût des aléas climatiques ?

