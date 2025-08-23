"66 Minutes" dimanche 24 août 2025 sur M6, sommaire du magazine

Dimanche 24 août 2025 à partir de 17:40, Kareen Guiock Thuram vous proposera de suivre sur M6 un nouveau numéro du magazine "66 minutes". Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Reportages, portraits, enquêtes, "66 Minutes" explore l'actualité de la semaine avec des reportages sur des faits divers, des phénomènes de société ou des événements de l'actualité internationale.

Pendant l'été, 66 Minutes passe en Grand Format.

Reportages, portraits, enquêtes, "66 Minutes : Grand Format" explore l'actualité avec un reportage sur un fait divers, un phénomène de société ou un événement de l'actualité internationale.

17:40 66 Minutes Grand Format

Rentrée des classes : mission bonnes affaires

Comment préparer la rentrée sans se ruiner ? Un défi en ces temps de crise du pouvoir d’achat. Il y a bien sûr les fournitures scolaires. Pour un élève en primaire, les dépenses s’élèvent à plus de 200 euros et pour un lycéen il faut compter plus du double ! Et c’est sans compter sur les achats de vêtements et les courses alimentaires. Les consommateurs sont de plus en plus nombreux à se tourner vers les enseignes de discount et de déstockage ou d’autres solutions encore plus économiques.

Alors comment faire des économies à la rentrée ? Et où trouver les bons plans ?

18:40 66 Minutes Grand Format

Déco, meubles : les bons plans de la rentrée

C’est la rentrée dans une semaine. Celle des élèves, mais pas seulement. C’est aussi le moment idéal pour revoir son intérieur… Comment refaire sa déco à bon prix ? Les Français se tournent de plus en plus vers la seconde main et les plateformes en ligne, au détriment des enseignes classiques. 25 % des meubles sont désormais achetés hors des circuits traditionnels. Résultat, les marques historiques ont dû s’adapter et revoir leur stratégie : promotions agressives, livraisons express… Un marché qui, comme la fast fashion pour le prêt-à-porter, est bouleversé par la fast déco : de la qualité moindre mais à prix cassés.

Plongée dans le business et les bonnes affaires, de votre aménagement intérieur.