"20h30 le samedi" à la rencontre des gardiens de la Rhune ce 23 août 2025 sur France 2

Au sommaire du magazine "L'été de 20h30", la déclinaison estivale de "20h30 le samedi" ce 23 août 2025, une évasion au cœur du Pays basque jusqu'au sommet de la Rhune.

Le magazine "20h30" se met aux couleurs de l'été avec une série inédite de portraits, de belles histoires et de rencontres estivales.

Les gardiens de la Rhune

L'été de 20h30 part en escapade au Pays basque pour gravir sa montagne emblématique.

La Rhune offre une vue à 360 degrés sur la chaîne des Pyrénées, les plages landaises et les côtes espagnoles. Un décor d’exception qui attire chaque année plusieurs centaines de milliers de visiteurs.

Pour préserver cet environnement fragile et sa mémoire, ses habitants veillent sur elle au quotidien. Ils sont en quelque sorte les gardiens de la Rhune.

Un document réalisé par Aurélie Darblade, Bertrand Jeanneau et Vincent Rochefeuille, produit par France.tv Presse.