"13h15, le dimanche" : La symphonie du ciel de la Patrouille de France ce 24 août 2025 sur France 2

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL dimanche 24 août 2025 559
À revoir ce 24 août 2025 dans “13h15, le dimanche” sur France 2, « La symphonie du ciel » une série en quatre épisodes signée Patrick Charlot, Vincent Fichmann, Vincent Barral et Mathilde Rougeron.

"13h15" a accompagné l'intense préparation des pilotes de la Patrouille de France. Une immersion exceptionnelle au sein d'une des plus prestigieuses escadrilles de voltige au monde, objet de fierté nationale et instrument de diplomatie.

Dans le bleu du ciel, leurs fumigènes bleu-blanc-rouge sont une signature incontournable, une fierté nationale et un instrument de diplomatie. Au fil des décennies, leurs démonstrations sont devenues presque aussi cultes que la tour Eiffel. "13h15 le dimanche" propose une immersion au sein de l’une des plus prestigieuses escadrilles de voltige au monde, la Patrouille de France (PAF), la patrouille acrobatique officielle de l'armée de l'air et de l'espace française, qui fête cette année ses 70 ans.

Pendant près de six mois sur la base de Salon-de-Provence, le magazine a pu exceptionnellement accompagner la poignée de pilotes triés sur le volet qui compose cette patrouille. Chaque année, elle intègre trois nouveaux pilotes de chasse, pendant que six autres changent de position dans l’escadrille. Il faut des mois de préparation avant de pouvoir livrer un spectacle aérien réglé au millimètre, dans des avions de chasse lancés à 600 kilomètres/heure.

Épisode 1 & 2 Tous pour un, un pour tous

Notre patrouille 2023 se prépare. Les pilotes se rendent dans les Alpes, où un stage d’aguerrissement va les mettre à l’épreuve et renforcer leur cohésion. Avant de voler, il faut "faire ses gammes", car ici, aucune fausse note n’est tolérée. "Un pour tous, tous pour un" : au sein de la patrouille, les pilotes s’appellent Athos.

Ils viennent de passer une étape cruciale, celle de leur premier vol ensemble. Ils volent par huit, mais dans le ciel, ils ne font qu’un. A moins de deux mètres l’un de l’autre, l’extrême précision est de rigueur, ainsi que la confiance. L’expérience, la préparation et la répétition de gestes précis réduisent évidemment les risques, mais au total, 12 pilotes ont perdu la vie au sein de la Patrouille de France.

Épisode 3 & 4 Précision et cohésion

Avant la saison des meetings aériens avec, en point d’orgue, le défilé du 14-Juillet au-dessus des Champs-Elysées, il faut voler, répéter les boucles et les figures périlleuses, ne faire plus qu’un dans le ciel. Précision et cohésion sont les maîtres mots au sein de l’escadrille, que le magazine a suivie lors d’un stage dans les Alpes. Les conditions sont rudes. Il s’agit là de tester la résistance physique et le mental des pilotes.

La date du premier meeting aérien ouvrant la saison approche, et la pression monte d’un cran. Une toute dernière étape attend nos neuf pilotes et leur équipe. Un voyage en Corse pour s’exercer, notamment, au survol de la mer.

Dernière modification le dimanche, 24 août 2025 10:56
Publié dans Magazines, Documentaires, Dimanche
