"Enquête d'action" en immersion avec les pompiers d'Aubagne, mardi 26 août 2025 sur W9

Mardi 26 août 2025 à 21:10, Marie-Ange Casalta vous proposera de voir ou de revoir sur W9 un numéro du magazine “Enquête d'action” : « Accidents, incendies, disparitions : les missions des pompiers d’Aubagne ».

Aubagne, à 15km de Marseille et de la Méditerranée. Avec ses décors entre mer et collines, la ville compte désormais près de 50 000 habitants. Tout autour du centre historique et des zones résidentielles, des massifs boisés et des sommets à plus de 1 000 mètres d'altitude. Des terrains escarpés et souvent propices aux chutes et aux départs de feu.

Les pompiers d’Aubagne réalisent près de 10 000 interventions par an, dont la moitié en été, pour éteindre les incendies et porter secours aux Aubagnais et aux touristes.

Daniel, chef de groupe, sera aux commandes d’une intervention sur l’un des premiers incendies important de l’été. Avec l’aide de deux hélicoptères-bombardiers et deux camions-citernes de 13 000L d’eau chacun, il mettra tout en œuvre pour maîtriser un feu qui menace plusieurs dizaines d’hectares de garrigue, une végétation qui s’embrase à la moindre étincelle.

L’été, les routes et autoroutes des Bouches-du-Rhône sont surchargées. Aubagne est traversée par 3 autoroutes principales, des axes meurtriers. En pleine nuit, les pompiers donneront les premiers soins aux victimes d’un carambolage impressionnant entre 2 voitures. Il faudra alors les évacuer le plus rapidement possible vers l’hôpital en évitant les sur-accidents liés au flux incessant des voitures.

Nombreux sont les touristes à vouloir gravir les sommets de la région, au cours de randonnée. Les paysages et la nature invitent à s’éloigner des sentiers balisés. Mais à la tombée de la nuit, difficile de se repérer. Une famille avec 3 enfants va en faire l’amère expérience. Les équipes de la caserne d’Aubagne se lanceront à sa recherche.