"Indices" : L'affaire Julien Thevenet à revoir sur T18 mardi 26 août 2025

Mardi 26 août 2025 à 20:50, T18 rediffusera un numéro de la série documentaire "Indices" qui reviendra sur l'affaire Julien Thevenet, un mécanicien sous-officier dans l'armée de l'air de 24 ans, retrouvé mort dans le garage de sa maison.

Face à un crime, une seule solution pour les enquêteurs : faire parler les indices. Le crime parfait n'existe pas. Agression, enlèvement, meurtre, le responsable laisse toujours des traces derrière lui, aussi infimes soient-elles.

Ces indices, c'est aux enquêteurs de les recueillir et de les faire parler, grâce aux experts de la police technique et scientifique. Un travail de fourmi long et minutieux, essentiel pour faire la lumière sur les affaires les plus complexes.

À travers les témoignages d'experts, mais aussi de proches des victimes, Indices redéroule le fil d'enquêtes criminelles peu communes, pour que nous puissions enfin comprendre comment elles ont été résolues.

L'affaire Julien Thevenet

Le 27 janvier 2014, à Somme-Suippe dans la Marne, Sophie Thevenet découvre le corps sans vie de son mari dans le garage de leur maison.

Les examens démontrent que Julien Thevenet, après avoir été drogué, a été mortellement frappé à coups de pioche. Mais pourquoi ce jeune père sans histoires, militaire de carrière et rompu aux techniques de combat, a-t-il été la cible d'un tel crime ?

Les enquêteurs vont trouver la réponse à cette question en faisant éclater une vérité aussi inattendue que glaçante.