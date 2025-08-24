recherche
"20h30 le dimanche", l'entretien avec Tom Cruise à revoir ce 24 août 2025 sur France 2

dimanche 24 août 2025
Dimanche 24 août 2025, après le 20H de France 2, Laurent Delahousse vous proposera de revoir le numéro de "20h30 le dimanche" avec Tom Cruise.

Après le journal de 20H, dans une seconde partie, Laurent Delahousse accueille un invité pour un grand entretien dans "20h30 Le Dimanche".

Les personnalités conviées par Laurent Delahousse viennent présenter leur "histoire française" et leur regard sur l’air du temps.

Ce rendez-vous du dimanche soir se finit sur une note musicale avec la prestation live d'un(e) artiste ou d'une formation.

Au sommaire ce dimanche 24 août 2025 :

L'entretien Tom Cruise

Le comédien a présenté le 8ème et ultime opus de la saga culte Mission : Impossible, intitulé The Final Reckoning lors du dernier Festival de Cannes, en mai 2025. Dans ce film, son personnage, l’agent Ethan Hunt, multiplie les cascades spectaculaires et tente à nouveau de sauver l’avenir de la planète.

Avec Laurent Delahousse, le héros de Top Gun revient sur son impressionnante carrière et les films mythiques dans lesquels il a joué : Risky Business qui l'a révélé, Rain Man, Né un 4 juillet dans lequel il incarne un héros de guerre, mais aussi La Firme, Magnolia, Vanilla Sky, Eyes Wide Shut et, sous la direction de Steven Spielberg, Minority Report...

Il a tourné pour les plus grands réalisateurs : Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, Ridley Scott, Oliver Stone, Stanley Kubrick, Sydney Pollack, Brian De Palma ou John Woo... Et a travaillé avec les prestigieux Dustin Hoffman, Paul Newman, Robert Redford, Meryl Streep, Sean Penn, Brad Pitt, Jack Nicholson ou Demi Moore. Sa carrière est un condensé d’Hollywood.

Magazines
