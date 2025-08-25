"Ça commence aujourd'hui" lundi 25 août 2025, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2 (vidéo)

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.
13:55 Ce test ADN qui vient de chambouler leur vie !
Les parcours de Laurence, Julie, Karine et Virginie illustrent comment les tests ADN sont aujourd'hui au cœur de la découverte des secrets familiaux. Leurs témoignages révèlent à quel point la quête d'identité, facilitée par les avancées génétiques, peut bouleverser des existences, faire naître des rencontres inattendues et obliger chacun à affronter les non-dits familiaux.
En janvier 2024, Laurence a appris, via un test ADN, qu’elle était la mère génétique d’une jeune femme de 30 ans. Entre 1992 et 1997, Laurence a fait des FIV... Après un test ADN, il s’avère que Laurence a été victime d’un trafic : on lui a volé ses ovocytes !
Julie est née sous X. À 31 ans, en voulant connaître ses origines, elle n'imaginait pas déterrer autant de secrets. Suite à un test ADN, Julie est rentrée en contact avec Karine, qui aurait pu potentiellement être sa mère biologique. Karine n’est finalement pas sa mère, mais s’est découvert une demi-sœur, qui elle, est la mère biologique de Julie !
15:05 Une lettre…et le cours de leur vie a changé
Ça commence aujourd’hui reçoit sur son plateau trois invités apportant un témoignage avec le même point de départ : une lettre qui a bouleversé leur vie.
Jean avait pour habitude de se balader chaque jour sur la plage, jusqu'au fameux matin où il fit une découverte étonnante : une lettre dans une bouteille jetée à la mer.
Anisse a fait un don de moelle osseuse. Même si elle n’a pas le droit d’entrer en contact avec le receveur, elle a pu lui écrire une lettre anonyme, et en recevoir une en retour.
Jean-Michel a quant à lui pu revivre l’Histoire au travers de lettres adressées à son père et de la part de sa jeune correspondante, juive et Allemande, entre 1938 et 1940.