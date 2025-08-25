recherche
"Ça commence aujourd'hui" lundi 25 août 2025, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2 (vidéo)

lundi 25 août 2025
"Ça commence aujourd'hui" lundi 25 août 2025, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2 (vidéo)

Ce lundi 25 août 2025 à 13:55 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui".

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:55 Ce test ADN qui vient de chambouler leur vie !

Les parcours de Laurence, Julie, Karine et Virginie illustrent comment les tests ADN sont aujourd'hui au cœur de la découverte des secrets familiaux. Leurs témoignages révèlent à quel point la quête d'identité, facilitée par les avancées génétiques, peut bouleverser des existences, faire naître des rencontres inattendues et obliger chacun à affronter les non-dits familiaux.

En janvier 2024, Laurence a appris, via un test ADN, qu’elle était la mère génétique d’une jeune femme de 30 ans. Entre 1992 et 1997, Laurence a fait des FIV... Après un test ADN, il s’avère que Laurence a été victime d’un trafic : on lui a volé ses ovocytes !

Julie est née sous X. À 31 ans, en voulant connaître ses origines, elle n'imaginait pas déterrer autant de secrets. Suite à un test ADN, Julie est rentrée en contact avec Karine, qui aurait pu potentiellement être sa mère biologique. Karine n’est finalement pas sa mère, mais s’est découvert une demi-sœur, qui elle, est la mère biologique de Julie !

15:05 Une lettre…et le cours de leur vie a changé

Ça commence aujourd’hui reçoit sur son plateau trois invités apportant un témoignage avec le même point de départ : une lettre qui a bouleversé leur vie.

Jean avait pour habitude de se balader chaque jour sur la plage, jusqu'au fameux matin où il fit une découverte étonnante : une lettre dans une bouteille jetée à la mer.

Anisse a fait un don de moelle osseuse. Même si elle n’a pas le droit d’entrer en contact avec le receveur, elle a pu lui écrire une lettre anonyme, et en recevoir une en retour.

Jean-Michel a quant à lui pu revivre l’Histoire au travers de lettres adressées à son père et de la part de sa jeune correspondante, juive et Allemande, entre 1938 et 1940.

