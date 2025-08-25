Chloé Nabédian rejoint T18 pour y présenter "Un jour ailleurs" un magazine sur l'évasion et la découverte

La journaliste Chloé Nabédian rejoint la chaîne T18 pour y présenter, du lundi au vendredi à 17:40 "Un jour ailleurs", un magazine qui va vous ouvrir en grand les portes de l'évasion.

Un moment suspendu pour souffler, rêver, s'évader : "Un jour ailleurs", c'est le nouveau magazine de ne qui vous invite à sortir de la routine.

La promesse de T18 : vous faire découvrir des lieux, des gens, des loisirs et des expériences hors du commun, en France comme à l'étranger.

Des plages de rêve aux monuments secrets, des expériences inédites aux rencontres touchantes, "Un jour ailleurs" offre une parenthèse à notre quotidien.

Entre grandes premières et changements de vie, vous allez partir à la rencontre de Français ayant choisi de tout quitter pour de nouveaux horizons, ou vivant leur tout premier voyage au bout du monde. Mais l'aventure se vit aussi tout près de chez nous...

Escapades insolites, découvertes patrimoniales, activités méconnues sont également au programme. C'est la parenthèse qu'on attendait pour s'évader un peu chaque jour.

Le premier numéro sera diffusé lundi 1er septembre 2025 à 17:40.