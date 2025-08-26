recherche
"Ça commence aujourd'hui" mardi 26 août 2025, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

mardi 26 août 2025
"Ça commence aujourd'hui" mardi 26 août 2025, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce mardi 26 août 2025 à 13:55 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:55 Au début, il était venu faire des travaux !

Un homme en salopette, un tournevis à la main... Rien d'extraordinaire, penserait-on. Pourtant, cet instant a tout d'une scène de film. Le cœur qui s'emballe, les mains qui deviennent moites, les mots qui se bousculent sans trouver leur chemin. C'est le coup de foudre, instantané et irrépressible, pour l'ouvrier venu faire des travaux. L'histoire est classique, mais elle n'en est pas moins universelle : celle de l'attirance qui naît là où on l'attend le moins, entre deux personnes que tout semble opposer. Une étincelle, une rencontre inattendue et l'amour vient bousculer le quotidien. C'est le début d'une aventure où les codes sociaux et les apparences s'effacent pour laisser place à un sentiment pur et sincère.

Il y a 2 ans, Cindy repart de zéro avec ses 2 jeunes garçons. Elle ne croyait plus du tout en l’amour et était absorbée par son rôle de mère. Quand le poêle est tombé en panne, elle a fait appel à une société et parmi les employés, Maxime. Ils ont eu un coup de foudre réciproque sans oser se l’avouer. Mais Cindy a pris peur...

En 1990, Dragan qui a fui la Serbie, avant que la guerre n'éclate, est sans papiers, et travaille au noir comme peintre en bâtiment. C’est ainsi qu’il rencontre Valérie qui vivait dans l’immeuble. Personne ne croyait en leur histoire, pourtant ils sont mariés depuis 34 ans et ont eu 2 enfants.

15:05 Leur combat pour avoir un enfant de leur défunt

Dans ce numéro, Faustine Bollaert reçoit deux femmes courageuses qui, après avoir perdu leur mari de manière soudaine, ont entrepris un combat pour concevoir un enfant de l'homme qu'elles chérissaient.

