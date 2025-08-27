"Ça commence aujourd'hui" mercredi 27 août 2025, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce mercredi 27 août 2025 à 13:50 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:50 Célébrités : à 50 ans, elles se sentent enfin libres !

Vieillir peut susciter des craintes, en particulier pour les femmes exposées au jugement public. Pourtant, Sandrine Quétier, Adeline Blondio, Bénédicte Delmas et Anne-Charlotte Pontabry voient dans la cinquantaine le début d'une nouvelle ère, synonyme de confiance et de réussite personnelle.

Il y a quelques mois, une photo au naturel d’Adeline Blondieau et Bénédicte Delmas, partagée sur Instagram, a suscité de nombreuses critiques concernant leur apparence physique. Elles ont alors décidé de dénoncer la violence de ces propos, des injonctions faites aux femmes et cette "validation" masculine.

Sandrine Quétier a toujours rêvé de rock et de scène depuis l’enfance mais sa timidité et les conventions sociales l’ont freinée. À 24 ans, elle décroche par hasard un poste d’animatrice à la télé, sa carrière décolle. Ne se sentant plus "alignée", elle a osé quitter sa carrière d’animatrice à 47 ans pour se lancer dans la musique. Sur scène, elle se sent libre et vivante, et se libère du regard des autres.

15:05 Acteur, danseur, écrivain, chorégraphe : ils ont réalisé leur rêve d'enfant !

Faustine Bollaert reçoit sur le plateau quatre artistes qui ont réalisé leurs rêves d’enfant.

L'arrivée de la télévision dans la famille de Samy Naceri a été une révélation pour lui : il voulait devenir comédien ! Son rêve ? Partager l'affiche avec Belmondo. Un rêve qui commencera à se réaliser en rencontrant Luc Besson...

Antony Colette, danseur professionnel, a remporté la dernière édition de « Danse avec les stars ». C’est d’ailleurs cette émission qui lui a donné envie de faire de la danse. Une surprise lui est réservée dans l’émission !

Mélissa Da Costa a toujours écrit avant de devenir une autrice à succès. Elle pensait que publier un livre serait un rêve impossible. Elle a profité d’une période de chômage pour rédiger un roman et a commencé à le faire lire autour d’elle avant de le déposer sur une plateforme destinée aux auteurs amateurs. Le début de la gloire !

Emmanuel Lenormand, metteur en scène et chorégraphe, rêve depuis l’enfance de danser dans des spectacles. Il a quitté sa Normandie natale pour monter à Paris et intégrer ce milieu.

Une émission pleine de paillettes !