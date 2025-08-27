"Ça commence aujourd'hui" mercredi 27 août 2025, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.
13:50 Célébrités : à 50 ans, elles se sentent enfin libres !
Vieillir peut susciter des craintes, en particulier pour les femmes exposées au jugement public. Pourtant, Sandrine Quétier, Adeline Blondio, Bénédicte Delmas et Anne-Charlotte Pontabry voient dans la cinquantaine le début d'une nouvelle ère, synonyme de confiance et de réussite personnelle.
Il y a quelques mois, une photo au naturel d’Adeline Blondieau et Bénédicte Delmas, partagée sur Instagram, a suscité de nombreuses critiques concernant leur apparence physique. Elles ont alors décidé de dénoncer la violence de ces propos, des injonctions faites aux femmes et cette "validation" masculine.
Sandrine Quétier a toujours rêvé de rock et de scène depuis l’enfance mais sa timidité et les conventions sociales l’ont freinée. À 24 ans, elle décroche par hasard un poste d’animatrice à la télé, sa carrière décolle. Ne se sentant plus "alignée", elle a osé quitter sa carrière d’animatrice à 47 ans pour se lancer dans la musique. Sur scène, elle se sent libre et vivante, et se libère du regard des autres.
15:05 Acteur, danseur, écrivain, chorégraphe : ils ont réalisé leur rêve d'enfant !
Faustine Bollaert reçoit sur le plateau quatre artistes qui ont réalisé leurs rêves d’enfant.
L'arrivée de la télévision dans la famille de Samy Naceri a été une révélation pour lui : il voulait devenir comédien ! Son rêve ? Partager l'affiche avec Belmondo. Un rêve qui commencera à se réaliser en rencontrant Luc Besson...
Antony Colette, danseur professionnel, a remporté la dernière édition de « Danse avec les stars ». C’est d’ailleurs cette émission qui lui a donné envie de faire de la danse. Une surprise lui est réservée dans l’émission !
Mélissa Da Costa a toujours écrit avant de devenir une autrice à succès. Elle pensait que publier un livre serait un rêve impossible. Elle a profité d’une période de chômage pour rédiger un roman et a commencé à le faire lire autour d’elle avant de le déposer sur une plateforme destinée aux auteurs amateurs. Le début de la gloire !
Emmanuel Lenormand, metteur en scène et chorégraphe, rêve depuis l’enfance de danser dans des spectacles. Il a quitté sa Normandie natale pour monter à Paris et intégrer ce milieu.
Une émission pleine de paillettes !