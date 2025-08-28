"Ça commence aujourd'hui" jeudi 28 août 2025, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2 (vidéo)

Ce jeudi 28 août 2025 à 13:50 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:50 Cette peur de l'abandon qui gouverne toute leur vie

La peur de l'abandon prend souvent racine dans des traumatismes d'enfance. Florence, Frédéric et Quentin témoignent de parcours marqués par la séparation, la violence ou la négligence, et expliquent les répercussions de ces blessures sur leur vie d'adulte.

À 8 ans, la mère de Quentin veut quitter le foyer et lui demande alors de choisir chez qui il souhaite vivre. Il est arraché à son père et emmené dans une nouvelle vie, et sa mère, dans un élan de vengeance, accuse ce dernier d’agression sexuelle sur leur fils. Il grandit auprès de cette mère alcoolique et très changeante. À sa demande, à 13 ans, il est placé en famille d’accueil...

La vie de Frédéric a été marquée par une série d’abandons. Abandonné à la naissance, il est adopté par un couple à 2 ans. Mais 3 mois plus tard, son père adoptif quitte le foyer et Frédéric vit un nouvel abandon. Sa mère adoptive se met alors en couple avec un homme violent. Plus tard, il apprend qu’il est le fruit d’un viol. Toutes ces épreuves ont laissé beaucoup de traces, encore aujourd’hui, à 67 ans...

15:05 Profilage, police d'élite : elles sont au cœur des enquêtes

Les femmes flics sont au centre de cette émission.

Faustine Bollaert, entourée d’experts, reçoit 3 femmes passionnées par leur métier à haute tension.

Marie-Laure Brunel-Dupin est cheffe de la division des affaires non-élucidées, mais avant tout, elle est profileuse ! Une vocation qu'elle a eue en lisant le livre culte « Le silence des agneaux ».

Sonia Fibreuil, commissaire divisionnaire et porte-parole de la police nationale, sera bientôt décorée de la Légion d’Honneur.

Lénaïg Le bail, Chef de l’office central pour la répression de la traite des êtres humains, évoque sa passion pour sa profession et son quotidien hors du commun.

Parole aux femmes dans cet univers habituellement très masculin.