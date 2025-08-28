"C dans l'air" jeudi 28 août 2025, les invités reçus par Caroline Roux sur France 5

Caroline Roux vous donne rendez-vous ce jeudi 28 août 2025 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Ce jeudi 28 août 2025, Caroline Roux reçoit Marion Van Renterghem, grand reporter, chroniqueuse à L’Express et spécialiste des questions européennes.

Et en duplex de Kiev, en Ukraine : Magali Lacroze, journaliste reporter à C dans l’air, qui a passé la nuit dans le métro de Kiev, sous les bombardements.

Au moins 14 personnes, dont trois enfants, ont été tuées à Kiev lors d'une des plus importantes attaques aériennes russes contre l'Ukraine, ont annoncé jeudi les autorités ukrainiennes. La Russie a tiré 598 drones et 31 missiles balistiques et de croisière sur l'Ukraine. Volodymyr Zelensky a accusé Moscou de préférer "continuer à tuer" plutôt que négocier une paix.

Les réactions internationales n'ont pas tardé. La présidente de la Commission Ursula Von der Leyen a affirmé que la Russie ne "recule devant rien" pour terroriser l'Ukraine, avant d'ajouter "Il s'agit de l'attaque de drones et de missiles la plus meurtrière contre la capitale (ukrainienne) depuis juillet". "C'était aussi une attaque contre notre délégation", a-t-elle ajouté, alors qu'un bâtiment de l'UE a été touché. Emmanuel Macron a de son côté posté sur X:""629 missiles et drones en une nuit sur l'Ukraine : voilà la volonté de paix de la Russie. Terreur et barbarie".

Marion Van Renterghem, grand reporter, chroniqueuse à L’Express, et spécialiste des questions européennes reviendra sur la portée de ces frappes. Des bombardements qui interviennent alors qu'Emmanuel Macron rencontre aujourd'hui, à Brégançon, le chancelier allemand Friedrich Merz, pour lancer un "reset" des relations franco-allemandes. Et ce au lendemain d'une visite en Moldavie, destinée à soutenir ce pays face à Moscou. Comment peut réagir l'Europe ? Peut-elle peser sur la paix ?

17:45 "C dans l'air"

Les experts invités :

Christophe Barbier, éditorialiste politique, conseiller de la rédaction de Franc-Tireur.

Nathalie Saint-Cricq, éditorialiste politique à France Télévisions.

Fanny Guinochet, éditorialiste économique à Franceinfo.

Marc Lazar, historien et sociologue, professeur à Sciences Po et à l’université Luiss (Rome).

Le thème de l'émission :

Bayrou : une stratégie qui interroge

« Ils étaient en vacances ». La réponse cinglante de François Bayrou, interrogé sur sa non-discussion avec les oppositions pendant l'été, n'est pas pour arranger sa situation. Si le Premier ministre promet « de se battre comme un chien » pour remporter le vote de confiance, son sort semble scellé, le RN et la gauche étant décidés de le faire chuter le 8 septembre. Mais avant cela les chefs de parti et présidents de groupe parlementaire seront reçus à Matignon à partir de lundi .

La stratégie de Bayrou, qui mise sur la pédagogie et un retournement de l’opinion, est critiquée de toutes parts. Les doutes ont même gagné son propre camp : « Quand vous avez sauté dans l'eau glacée et que vous ne savez pas nager, c'est dur de ne pas se noyer", confie un élu macroniste."Les Français sont réfractaires aux pistes d'économies qu'il propose. Je ne vois pas comment il trouve une voie de passage avec cette stratégie", observe Jean-Baptiste Moreau, membre du bureau exécutif de Renaissance.

La chute probable du Premier ministre désamorcera-elle au moins le mouvement « Bloquons tout » ? Celui-ci continue en tout cas de se préparer. C dans l'air a rencontré des Beauvaisiens qui seront de la partie le 10 septembre. S'ils ne sont pas habitués aux manifestations et mouvements sociaux, et n'ont pas été des Gilets Jaunes, le contexte les incite cette fois à rejoindre « Bloquons tout », et tenter de se faire entendre.

Le RN pourrait être le gagnant de la crise politique qui s'annonce. Le parti de Marine Le Pen et de Jordan Bardella est en campagne non-stop en cas de nouvelle dissolution ou de présidentielle anticipée. Le parti à la flamme se dit prêt à accéder aux responsabilités. Mais qui de Bardella ou de Le Pen irait à Matignon si le RN était appelé à gouverner ?

Alors, quelle est la stratégie de Bayrou jusqu'au 8 septembre ? Quelle sera l'ampleur du mouvement « Bloquons tout » ? Le RN pourrait-il tirer profit de la chute de Bayrou ?

