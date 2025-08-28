recherche
"20h30 le vendredi" rencontre 3 femmes qui soulèvent des voitures, ce 29 août sur France 2

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL jeudi 28 août 2025 158
Au sommaire de "L'été de 20h30", la déclinaison estivale de "20h30 le vendredi" ce 29 août 2025 sur France 2, le portrait d"Élise, Christelle et Jennyfer, des "strongwomen" qui soulèvent des voitures.

Le magazine "20h30" se met aux couleurs de l'été avec une série inédite de portraits, de belles histoires et de rencontres estivales.

Femmes en titane

Connaissez-vous cette drôle de discipline qui consiste à soulever d’énormes pierres, à tirer des camions à mains nues ou encore soulever des voitures ? Il s'agit d'un sport traditionnel au Pays basque et il fait de plus en plus d’adeptes parmi les femmes.

Voici Élise, Christelle et Jennyfer, trois "strongwomen" ("femmes fortes" en anglais), comme on les appelle. Elles sont policière, ingénieure ou conductrice de travaux et se préparent toutes les trois pour un concours hors norme : soulever une voiture de sport d’une tonne et demie.

Un reportage de Marion Banchais, Benjamine Jeunehomme et Émilie Janin / Hikari.

Publié dans Magazines, Vendredi
