"28 minutes" jeudi 28 août 2025, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce jeudi 28 août 2025 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Avec curiosité, vivacité et humour, Élisabeth Quin s'empare chaque soir de l’actualité, accompagnée, du lundi au jeudi, par Benjamin Sportouch, Anna N'Diaye, Marie Bonnisseau et Xavier Mauduit.

Toujours au programme, les rubriques "Règle de 3" de Gaël Legras, "Mise au point" de Sandrine Le Calvez et "Magnéto".

Au sommaire ce jeudi 28 août 2025 :

Starship : Mars en ligne de mire

Mardi 26 août, la fusée Starship de l'entreprise SpaceX a réussi un aller-retour entre la terre et l'espace. Cet engin du techno-magnat Elon Musk, infatué par ses rêves de faire de l'humanité une "civilisation multiplanétaire", a pour mission d'aller sur Mars. L'homme le plus riche du monde souhaite y établir des "villes autonomes" pour sauver l'humanité des dangers qui guettent la planète Bleue. Ce projet, qui n’était qu’une vague esquisse auparavant, est aujourd’hui une réelle possibilité. L'Agence spatiale italienne a notamment conclu un accord avec SpaceX pour envoyer sur Mars ses expériences scientifiques dès 2030. Pourtant, cette planète reste inhabitable pour l'Homme. Est-il bien raisonnable de s'aventurer sur un autre globe alors que le nôtre est déjà en proie à de nombreuses crises écologiques, sociales et économiques ? Au-delà des volontés scientifiques, aller sur Mars peut-il se faire sans une velléité colonisatrice ?

Marie-Ange Sanguy, rédactrice en chef de Espace & Exploration.

Paul Wohrer, chercheur, responsable du programme Espace à l'IFRI.

Raphael Chevrier, docteur en physique.

Rentrée scolaire : le professeur qui ne veut pas qu’on fasse de lui un héros !

"L’école ne tient pas sa promesse". C'est la thèse défendue par Jérémie Fontanieu, professeur de SES en lycée, qui publie "Le mythe du prof héros" (éditions Les Liens qui libèrent) à quelques jours de la rentrée scolaire.

Pourtant, l'auteur a tout du professeur rêvé : il a breveté le système "Réconciliations", une étroite collaboration entre enseignants et parents d'élèves, qui deviennent "à la fois des partenaires et des boucliers". À l'établissement Eugène Delacroix, à Drancy, où la méthode est appliquée, le constat est sans appel : 100 % de réussite au bac depuis 2018. Malgré son engagement, il estime que, si les enseignants veulent être providentiels, il faut d'abord qu'ils s'extirpent du système scolaire actuel, qui meurtrit à l'unisson élèves et professeurs.

Également au sommaire :

Alors que des navires de guerre américains enserrent les côtes vénézuéliennes, Xavier Mauduit nous renvoie en 1902, quand les Européens imposèrent un blocus naval au Venezuela pour des dettes impayées.

Marie Bonnisseau nous emmène à Washington, où un téméraire manifestant est devenu une icône de la résistance à Donald Trump en faisant coïncider les trajectoires d'un sandwich et d'un agent fédéral.