recherche
Magazines

"Ça commence aujourd'hui" vendredi 29 août 2025, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL vendredi 29 août 2025 194
"Ça commence aujourd'hui" vendredi 29 août 2025, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce vendredi 29 août 2025 à 13:50 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:50 Ils ont frôlé la mort à l'autre bout du monde

Des vacances à l'étranger, censées être une période de découverte et de joie, peuvent basculer en un instant. C'est ce qui est arrivé à Flavien, Sarah et Christelle, dont les vies ont été bouleversées par de tragiques accidents survenus loin de chez eux.

En février dernier, Flavien faisait du surf pour la première fois lors d’une initiation. En se relevant sur sa planche, il a ressenti comme un pincement à la moelle épinière. Il a été frappé par la myélopathie du surfeur. Une pathologie rare, qui empêche ses membres inférieurs de fonctionner normalement, mais Flavien se bat pour remarcher.

En 2019, à la fin d’un périple en Asie, Sarah et Carl font un stop en Thaïlande. Lors d’une balade en scooter, ils font une chute légère. Au moment de se relever, la route a cédé sous Sarah, tombant dans un ravin de 30 mètres. Elle a fait une chute de plus de 10 mètres qui l'a défigurée !

15:05 Surprise : ils vont rencontrer leur star préférée ! 

Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des invités venus partager leur admiration pour leur star préférée, sans se douter que ces célébrités les attendent pour une surprise.

Joëlle, fan de Frédéric François depuis le décès de son frère, est surprise par son fils et son épouse qui ont organisé cette rencontre.

Laura, passionnée par Joyce Jonathan, ne s'attend pas à la voir en personne.

Katrina Patchett et Brahim Zaibat, danseurs et chorégraphes, ont préparé une surprise émouvante pour Gabrielle, danseuse dans son école, à deux jours de l'émission.

Enfin, Alban, qui a trouvé du réconfort dans la musique d'Elisa Tovati durant des moments difficiles, reçoit une surprise pleine d'émotion de la part de la chanteuse et comédienne.

Dernière modification le vendredi, 29 août 2025 09:01
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Invités des émissions, Vendredi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Grands Reportages&quot; : Du collège des Maharadjahs à l’école du cirque, des formations d’excellence sur TF1 dimanche 31 août 2025

"Grands Reportages" : Du collège des Maharadjahs à l’école du cirque, des formations d’excellence sur TF1 dimanche 31 août 2025

29 août 2025 - 10:14

Sur le même thème...

&quot;Grands Reportages&quot; : Du collège des Maharadjahs à l’école du cirque, des formations d’excellence sur TF1 dimanche 31 août 2025

"Grands Reportages" : Du collège des Maharadjahs à l’école du cirque, des formations d’excellence sur TF1 dimanche 31 août 2025

29 août 2025 - 10:14

A ne pas manquer...

&quot;Fort Boyard&quot; samedi 30 août 2025, voici la dernière équipe reçue par Olivier Minne sur France 2 (vidéo)

"Fort Boyard" samedi 30 août 2025, voici la dernière équipe reçue par …

28 août 2025 - 10:14 Fort Boyard

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2025 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL