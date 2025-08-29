recherche
Magazines

"Faîtes entrer l'accusé" : l'affaire Henri Pacchioni, dimanche 31 août 2025 RMC Découverte

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL vendredi 29 août 2025 65
"Faîtes entrer l'accusé" : l'affaire Henri Pacchioni, dimanche 31 août 2025 RMC Découverte

Dimanche 31 août 2025 à 21:10, RMC Découverte vous proposera de voir ou de revoir le numéro du magazine "Faîtes entrer l'accusé" consacré à l'affaire Henri Pacchioni.

Le 29 mai 1989, la mère de Michèle Moriamé se rend à la gendarmerie de Marignane, non loin de Marseille, car elle s'inquiète de ne pas avoir de nouvelles de sa fille depuis environ deux mois.

L’enquête se tourne alors vers Henri Pacchioni, son ancien compagnon, avec qui elle a eu Émilie, une petite fille atteinte de divers troubles cognitifs. Bien que séparés, ils vivaient sous le même toit afin de s’occuper au mieux de leur fille. Malgré tout, Michèle avait confié à sa mère qu’elle se méfiait de lui, et qu’il s’était déjà montré violent envers elle. L’enquête montrera également qu’elle avait déjà rédigé son testament, fait plutôt rare pour une femme qui n’a pas encore 30 ans.

Ces témoignages sont minimisés par Henri, qui affirme que Michèle avait l'habitude de disparaître sans laisser de nouvelles, et a un comportement tel qu’elle est surnommée la « Pomponette » (référence au film La Femme du boulanger de Marcel Pagnol, où le boulanger se plaint du comportement volage de sa femme en s’adressant à la chatte, qui se nomme Pomponette).

Toutefois, la disparition remonte au 31 mars. Interrogés, des voisins disent avoir effectivement entendu des cris ce soir-là. Les recherches amènent à la découverte d'un nouveau protagoniste faisant partie de la vie de Michèle, avec qui elle aurait prévu de se marier très prochainement.

Au cours de la suite de l’enquête, le caractère violent de Pacchioni ressort, et des témoignages indiquent de nombreux antécédents. Une main courante avait d’ailleurs été déposée contre Henri. Devant l’accumulation des soupçons, il est placé en garde à vue le 18 octobre 1989, à Marseille.

Dernière modification le vendredi, 29 août 2025 17:42
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Dimanche
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Enquête Exclusive&quot; à Daytona Beach, la ville la plus folle d'Amérique dimanche 31 août 2025 sur M6

"Enquête Exclusive" à Daytona Beach, la ville la plus folle d'Amérique dimanche 31 août 2025 sur M6

29 août 2025 - 17:47

Sur le même thème...

&quot;Enquête Exclusive&quot; à Daytona Beach, la ville la plus folle d'Amérique dimanche 31 août 2025 sur M6

"Enquête Exclusive" à Daytona Beach, la ville la plus folle d'Amérique dimanche 31 août 2025 sur M6

29 août 2025 - 17:47

A ne pas manquer...

&quot;Fort Boyard&quot; samedi 30 août 2025, voici la dernière équipe reçue par Olivier Minne sur France 2 (vidéo)

"Fort Boyard" samedi 30 août 2025, voici la dernière équipe reçue par …

28 août 2025 - 10:14 Fort Boyard

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2025 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL