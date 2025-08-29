recherche
Sommaire de "50' Inside" samedi 30 août 2025 sur TF1, les reportages diffusés cette semaine

Sommaire de "50' Inside" samedi 30 août 2025 sur TF1, les reportages diffusés cette semaine

Samedi 30 août 2025 à partir de 17:50, Isabelle Ithurburu présentera sur TF1 un nouveau numéro du magazine “50' Inside”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Chaque semaine, Isabelle Ithurburu dévoile l'actualité des stars dans "50' Inside".

Au sommaire cette semaine :

17:50 50' Inside : L'actu

En coulisses • Kate et William, une rentrée sous haute surveillance

L'événement • Notting Hill, coulisses du carnaval le plus fou d'Europe

Portrait Rencontre avec Line Renaud

La Story  All by myself de Céline Dion

19:00 50' Inside : Le Mag

Le document  La France, destination star de cet été

Découvrez ces familles qui ont choisi l’aventure pour la découvrir. Corse, Alpes ou Aveyron… Que leur réservent ces vacances loin d’être de tout repos ?

