recherche
Magazines

Florent Pagny invité du Portrait de la Semaine de "Sept à Huit" dimanche 31 août 2025

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL vendredi 29 août 2025 163
Florent Pagny invité du Portrait de la Semaine de "Sept à Huit" dimanche 31 août 2025

Dimanche 31 août 2025 à 19:20 dans "Sept à Huit" sur TF1, Florent Pagny sera l'invité du Portrait de la Semaine d'Audrey Crespo-Mara.

Florent Pagny nous accueille sur ses terres, en Bourgogne, avec sa femme Azucena.

La dernière fois qu’Audrey Crespo-Mara les a vus, c’était sur les terres de son épouse, en Patagonie. Elle suivait Florent Pagny depuis un an pour raconter avec lui son combat contre le cancer.

Deux ans et demi plus tard, il nous dit comment il va et pourquoi l’enfant bourguignon éprouve ce besoin d'un retour aux sources à 63 ans.

La rentrée de Sept à Huit s’ouvre avec un portrait exclusif de Florent Pagny dans un format inédit, signé Audrey Crespo-Mara, ce dimanche 31 août à 19:20 sur TF1.

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Invités des émissions, Dimanche
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Le burger, un super pouvoir américain&quot; à découvrir sur France 5 dimanche 31 août 2025 (vidéo)

"Le burger, un super pouvoir américain" à découvrir sur France 5 dimanche 31 août 2025 (vidéo)

29 août 2025 - 18:47

Sur le même thème...

&quot;Au bout de l'enquête&quot; : l'affaire François Gérard sur France 2 samedi 30 août 2025

"Au bout de l'enquête" : l'affaire François Gérard sur France 2 samedi 30 août 2025

29 août 2025 - 18:31

A ne pas manquer...

Sommaire de &quot;50' Inside&quot; samedi 30 août 2025 sur TF1, les reportages diffusés cette semaine

Sommaire de "50' Inside" samedi 30 août 2025 sur TF1, les reporta…

29 août 2025 - 17:58 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2025 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL