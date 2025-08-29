Florent Pagny invité du Portrait de la Semaine de "Sept à Huit" dimanche 31 août 2025

Dimanche 31 août 2025 à 19:20 dans "Sept à Huit" sur TF1, Florent Pagny sera l'invité du Portrait de la Semaine d'Audrey Crespo-Mara.

Florent Pagny nous accueille sur ses terres, en Bourgogne, avec sa femme Azucena.

La dernière fois qu’Audrey Crespo-Mara les a vus, c’était sur les terres de son épouse, en Patagonie. Elle suivait Florent Pagny depuis un an pour raconter avec lui son combat contre le cancer.

Deux ans et demi plus tard, il nous dit comment il va et pourquoi l’enfant bourguignon éprouve ce besoin d'un retour aux sources à 63 ans.

La rentrée de Sept à Huit s’ouvre avec un portrait exclusif de Florent Pagny dans un format inédit, signé Audrey Crespo-Mara, ce dimanche 31 août à 19:20 sur TF1.